Wagner Leonardo vê evolução do Grêmio em empate pelo Brasileiro

Nesta quinta-feira, Grêmio e Corinthians ficaram no 1 a 1 no último jogo antes da pausa do Campeonato Brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa. O zagueiro Wagner Leonardo enalteceu a evolução do Imortal Tricolor na competição.

"Quero parabenizar a equipe, porque nós estamos em uma sequência de quatro jogos sem perder. Melhoramos dentro da competição. É importante terminar bem no Brasileiro para a pausa agora e poder ajustar o que precisa", afirmou o jogador em entrevista ao Premiere.

"Fizemos um bom jogo, acho que no detalhe, se a gente capricha, a gente faz o gol e sai com a vitória. Mas a equipe está bem, está evoluindo, e agora a gente tem um tempo para poder evoluir ainda mais", completou.

Fim de jogo: #Grêmio 1×1 Corinthians

Braithwaite anotou o gol do Tricolor no empate desta noite. Nosso próximo compromisso é dia 8 de julho, contra o São José, pela #RecopaGaúcha2025. pic.twitter.com/69i74dIjss ? Grêmio FBPA (@Gremio) June 13, 2025

O resultado não muda muita coisa na posição do Grêmio na tabela da Série A. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 16 pontos somados.

O time gaúcho terá um longo período de paralisação até a próxima rodada do Brasileiro. O próximo compromisso do Grêmio será contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, sem data ou horário definido.