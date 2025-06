Venda geral para 2º jogo da NFL no Brasil abre hoje em meio a reclamações

A venda geral dos ingressos do segundo jogo da NFL em São Paulo, entre Chargers e Chiefs, abre a partir das 10h (de Brasília) de hoje e ocorre em meio a perrengues na compra via internet.

Entradas para o São Paulo Game

Os ingressos poderão ser comprados online ou presencialmente, assim como na pré-venda. É o mesmo esquema que ocorreu na comercialização antecipada, que foi exclusiva para clientes XP e teve início na última segunda.

No entanto, a forma de pagamento é diferente dependendo da opção. As compras online podem ser feitas na plataforma da Ticketmaster via Pix ou parceladas em até 10x com juros no cartão de crédito —com acréscimo da taxa de serviço de 10%. Já a presencial, na bilheteria localizada no subsolo do Shopping Ibirapuera, na capital paulista, não permite parcelamento: somente cartão de débito, dinheiro e crédito em 1x sem juros são aceitos.

Na venda geral, cada pessoa poderá adquirir até quatro bilhetes, sendo duas meias-entradas. A quantidade é maior do que a permitida na pré-venda, quando os titulares de cartões XP podiam comprar até dois ingressos.

Os preços são os mesmos: as inteiras vão de R$ 740 a R$ 3,4 mil. Há opção de meia-entrada para todos os setores e assentos, sendo obrigatório o comprovante do direito ao benefício no momento da compra e também na entrada do evento.

A carga total de ingressos para a partida não foi divulgada, mas está na casa de 47 mil. No ano passado, 47.236 torcedores assistiram à vitória dos Eagles sobre os Packers no que foi o primeiro jogo da Liga não só no Brasil, como em todo o Hemisfério Sul do planeta.

Problemas no acesso online

Neo Química Arena recebeu o primeiro jogo da NFL no Brasil Imagem: Karen Fontes/Ag. Estado

A ampla comercialização ocorre em meio a diversas reclamações de torcedores sobre o acesso online durante a pré-venda. As publicações nas redes sociais da NFL Brasil e da Ticketmaster a respeito da aquisição dos ingressos foram inundadas de relatos de problemas de instabilidade no site.

Fãs ficaram por horas na fila virtual, que não indica qual sua posição, ou sofreram com erros no sistema e ficaram sem ingressos. Os relatos detalham diferentes dificuldades no processamento das compras. As experiências negativas foram compartilhadas na internet e em grupos da comunidade brasileira de futebol americano.

Ao UOL, a Ticketmaster disse que tudo correu bem e que as filas virtuais maiores são reflexo da alta demanda para a compra dos ingressos do evento. A NFL, por sua vez, não retornou o contato via email da reportagem.

Esta é uma venda de alta demanda e, com tantos fãs ansiosos para comparecer, não é incomum ver filas virtuais maiores. Dito isso, tudo correu bem -- os fãs conseguiram comprar ingressos sem problemas. Além disso, tomamos medidas para facilitar a experiência, incluindo uma comunicação mais clara com os fãs.

Ticketmaster, em nota ao UOL

Desta vez, a venda não tem restrições e terá um volume de usuários ainda maior. Na pré-venda exclusiva, praticamente todas as entradas disponibilizadas foram esgotados em poucas horas. A tendência é o que o mesmo ocorra hoje.

A segunda edição do São Paulo Game será disputada no dia 5 de setembro, uma sexta-feira, novamente no estádio do Corinthians. Os portões abrem às 17h, com o início da partida previsto para 21h.

Os ingressos

Ingressos 2º jogo da NFL em São Paulo Imagem: Reprodução/ticketmaster