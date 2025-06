Veja o que esperar dos reforços do Botafogo para o Mundial

O Botafogo foi o time brasileiro que mais se reforçou para o Mundial de Clubes. O clube, que está no Grupo B, estreia no torneio neste domingo, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

O Glorioso oficializou as chegadas do goleiro Cristhian Loor, do zagueiro Kaio Pantaleão, do meio-campista Álvaro Montoro e dos atacantes Joaquín Correa e Arthur Cabral. Todos estão regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e podem reforçar o time de Renato Paiva.

A Gazeta Esportiva separou um raio-x de cada um dos reforços e apresentou seus números nos clubes anteriores.

Álvaro Montoro

O pacotão de reforços do Botafogo começou com Álvaro Montoro, anunciado no dia 3 de junho. Meia argentino de 18 anos, o jogador chegou do Vélez Sarsfield por US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) e assinou contrato até dezembro de 2029.

Apesar da pouca idade, Montoro subiu ao profissional do Vélez no início de 2024. Em sua primeira temporada na equipe principal, o jovem distribuiu uma assistência em 18 partidas, todas saindo do banco de reservas.

Ele começou a ganhar destaque neste ano, com grandes atuações na Libertadores que o proporcionaram mais espaço entre os titulares. Na atual temporada, Montoro participou diretamente de quatro gols do time argentino, sendo três bolas na rede e uma assistência. Todas as participações ocorreram no torneio continental. Ao todo, disputou 19 jogos (dez como titular) na temporada.

Montoro costuma recuar seu posicionamento para quebrar a linha de defesa adversária e iniciar as jogadas de ataque. Porém, também gosta de jogar próximo à área e tem o drible e o passe como principais recursos.

Kaio Pantaleão

Zagueiro de 29 anos, Kaio Pantaleão foi o segundo reforço do Botafogo para o Mundial. O brasileiro estava no Krasnodar, da Rússia, e firmou vínculo com o Glorioso até junho de 2028.

Com 1,86 de altura, o defensor se destaca pela marcação intensa e pelo bom físico. Na última temporada, foi titular em boa parte dos jogos do time russo, com 19 participações, sendo 18 entre o 11 inicial. Kaio marcou um gol e concedeu duas assistências.

O jogador iniciou a carreira na Ferroviária, clube que o revelou. Além disso, Pantaleão também soma passagens por Athletico-PR e Santa Clara, de Portugal.

Cristhian Loor

Após o zagueiro, o Botafogo oficializou a contratação do goleiro equatoriano Cristhian Loor, que veio das categorias de base do Independiente Del Valle, do Equador. Ele assinou com o Glorioso até o final de 2028.

Com apenas 19 anos de idade, Loor ainda não estreou pelo profissional, mas soma passagens pelas seleções de base do Equador. O jogador disputou Mundial Sub-17, em 2023, e o Sul-Americano Sub-20, em 2025.

Entre os contratados, o goleiro é o que tem menos chance de entrar em campo no Mundial. Para isso, ele terá que superar a concorrência com John, Raul e Léo Linck.

Arthur Cabral

Para o lugar de Igor Jesus, que deixará o Botafogo rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, após o Mundial, o clube trouxe o centroavante Arthur Cabral. O jogador estava no Benfica, de Portugal, e firmou vínculo com o Glorioso até o final de 2028.

Arthur já é um nome conhecido no futebol brasileiro. Revelado pelo Ceará, o jogador passou pelo Palmeiras antes de ir para a Europa, onde defendeu, além do Benfica, o Basel, da Suíça, e a Fiorentina, da Itália.

Em sua passagem pelo time português, o atacante de 27 anos anotou 18 gols e cinco assistências em 77 jogos, mas não conseguiu se firmar como titular. Ele também somou bons números pela Fiorentina, porém foi no Basel onde viveu a melhor fase de sua carreira. Pelo clube suíço, marcou 65 tentos em 106 partidas, além de 12 assistências.

Cabral chega como um dos principais reforços do clube no ano e pode jogar ao lado de Igor Jesus no Mundial. Centroavante de ofício, tem boa presença de área e finaliza com as duas pernas, além de ir bem em bolas aéreas.

Joaquín Correa

Por fim, o Botafogo anunciou na última terça-feira a chegada de Joaquín Correa, que veio da Inter de Milão, da Itália. O atacante argentino firmou vínculo até o fim de 2027.

Correa chegou ao clube carioca após perder espaço no futebol italiano. Em sua última temporada pela Inter, o atacante de 30 anos disputou 22 jogos, sendo sete como titular, e anotou dois gols e três assistências.

Revelado pelo Estudiantes, da Argentina, o jogador também tem no currículo passagens por Sampdoria e Lazio, da Itália, Sevilla, da Espanha, e Olympique de Marselha, da França.

Diferentemente de Cabral, Correa não é um artilheiro. Ele costuma jogar mais como um segundo atacante, atrás do centroavante. O argentino tem o arranque e a finalização como principais características. Pode agregar bastante para o time de Renato Paiva.