Transmissão ao vivo de Fortaleza x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Fortaleza e Santos duelam na noite hoje, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza atravessa um momento delicado no Brasileirão. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda entrou na zona da degola e vem de três derrotas. Na mais recente, sofreu uma dura goleada por 5 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã.

O Santos também enfrenta dificuldades. O Peixe perdeu três dos últimos cinco jogos e, na rodada passada, foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0, em partida marcada pela expulsão de Neymar, na Vila Belmiro.

Fortaleza x Santos -- Campeonato Brasileiro 2025