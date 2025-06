Técnico da Polônia Probierz deixa cargo após polêmica com Lewandowski

(Reuters) - O técnico da Polônia, Michal Probierz, pediu demissão na quinta-feira após uma polêmica sobre sua decisão de substituir o recordista de gols do país, Robert Lewandowski, como capitão.

Lewandowski, de 36 anos, disse no domingo que não jogaria mais pela seleção com Probierz no comando, e declarou a um site de notícias polonês na segunda-feira que ficou magoado com a maneira como o técnico lhe disse que estava sendo substituído por Piotr Zielinski.

O atacante do Barcelona afirmou que recebeu um breve telefonema de Probierz no momento em que estava colocando os filhos na cama, e que um comunicado sobre a perda da braçadeira de capitão apareceu logo depois no site da Associação Polonesa de Futebol (PZPN).

"Cheguei à conclusão de que, na situação atual, a melhor decisão para o bem da seleção será a minha demissão do cargo de técnico", disse Probierz em uma nota.

"Desempenhar essa função foi a realização de meus sonhos profissionais e a maior honra da minha vida."

Probierz assumiu o lugar do português Fernando Santos como técnico da Polônia em 2023, levando o país à Euro 2024, onde sua equipe foi a primeira a ser eliminada. Seu contrato terminaria no final do período de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

A Polônia está em terceiro lugar no Grupo G das eliminatórias de 2026, com seis pontos em três jogos, um ponto atrás da líder do grupo, a Finlândia.

"A Associação Polonesa de Futebol gostaria de agradecer muito ao treinador Michal Probierz por sua cooperação e envolvimento na liderança da equipe nacional, desejando-lhe sucesso em sua carreira futura", disse a PZPN.

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare em Bengaluru)