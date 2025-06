Superlutas e dois cinturões! Kamaru Usman compartilha plano de carreira no UFC

Em seu auge, Kamaru Usman marcou época nos meio-médios (77 kg) como um dos campeões mais dominantes da história do UFC. Mas aparentemente tal histórico não parece ser suficiente para o nigeriano. E prova disso foi a mais recente declaração do veterano. Mesmo aos 38 anos de idade e vindo de três tropeços, 'The Nigerian Nightmare', como é conhecido, compartilhou um plano de carreira ousado que inclui duas possíveis superlutas e um raro bicampeonato na principal liga de MMA do mundo.

Durante conversa com a imprensa nesta quarta-feira (11), durante o 'media day' do UFC Atlanta, Usman abriu o jogo e revelou quais suas metas para a reta final de sua trajetória na modalidade. Direto ao ponto, o nigeriano explicou que seu plano inclui finalizar o jovem Joaquin Buckley neste sábado, na luta principal do UFC Atlanta e, após 'quebrar a banca' no duelo de gerações, vislumbrar uma superluta contra o também wrestler Islam Makhachev, já pelo cinturão até 77 kg.

"Meu caminho lá é bem simples. Vou dar o mapa da mina aqui. É finalizar o Buckley esse fim de semana e esperar pelo vencedor de Islam e 'JDM', que será uma luta incrível. É ótimo ter o Islam subindo para a categoria. Quem não compraria um ingresso para isso? Ex-lutador peso-por-peso contra o atual, se enfrentando. Amo o Islam, é um lutador incrível. Acho que seria algo que nós dois lembraremos para sempre", revelou Kamaru.

Subir de peso em busca do bicampeonato

O audacioso plano não para por aí. Caso obtenha êxito também em um possível confronto diante do pupilo de Khabib Nurmagomedov, Usman aproveitaria a maré positiva para ir para o tudo ou nada: abrir mão do cinturão dos meio-médios e buscar um segundo título na categoria dos pesos-médios (84 kg) - categoria que já competiu pontualmente. E os alvos para a eventual alçada já estão designados: Dricus Du Plessis ou Khamzat Chimaev, quem quer que esteja em posse do cinturão na oportunidade.

"Eu venceria essa e provavelmente abriria mão (do título) para subir. Eu contra o Dricus Du Plessis, se ele for o campeão. Ou o Khamzat Chimaev, também. Se o Dricus não for mais o campeão, fazemos isso. Se o Dricus ainda for o campeão, fazemos o primeiro card na África. Esse é outro sucesso de bilheteria. São dois combates 'blockbusters' consecutivos do tipo que você conta para os seus netos sobre. Quem não assistiria isso? Depois disso, estaria sentado com dois cinturões, tipo: 'O que faço em seguida?'. Esse, eu diria que é o meu objetivo a longo prazo dentro da minha mente", concluiu o veterano.

Para tirar o plano do papel, Usman precisa deixar a má fase no passado e desbancar o favorito Buckley, sete anos mais jovem, neste sábado. Embalado por seis vitórias seguidas, o americano tem no poder de fogo em pé sua maior arma. Por sua vez, o nigeriano aposta no wrestling para frear o ímpeto do rival no UFC Atlanta.

