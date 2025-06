Sem Aravena, Grêmio divulga relacionados para jogo contra o Corinthians

O Grêmio divulgou a lista dos jogadores relacionados para o duelo contra o Corinthians, nesta quinta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Aravena se machucou à serviço do Chile e não irá para o jogo.

O jogador retornou da Data Fifa lesionado. Ele entrou no segundo tempo da derrota para a Argentina, na última quinta-feira, mas foi cortado do jogo contra a Bolívia. De acordo com a Federação de Futebol do Chile, o jogador apresentou uma lesão muscular.

Em contrapartida, o técnico Mano Menezes conta com Villasanti e Christian Oliveira, que serviram Paraguai e Uruguai, respectivamente, nos compromissos pelas Eliminatórias.

RELACIONADOS! ??? Estes são os atletas à disposição do técnico Mano Menezes para nossa batalha de hoje. VAMOS JUNTOS, PELA VITÓRIA!

O jovem Gabriel Mec, de 17 anos, também volta a estar à disposição após se recuperar de fratura no tornozelo direito. Outro que retorna é o atacante Pavon, que ficou de fora do jogo contra o Juventude, assim como Amuzu, também opção.

Portanto, uma provável escalação do Grêmio tem: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Villasanti, Dodi, Alysson, Cristaldo e Christian Olivera; Braithwaite.

O embate contra o Corinthians será o último do Grêmio antes da paralisação para o Mundial de Clubes da Fifa. O Tricolor ocupa a 12ª colocação, com 15 pontos, mesma pontuação do Timão, 11º na tabela.

A bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 20 horas (de Brasília).

Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi

Defensores: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann, Lucas Esteves, Marlon, Viery e Wagner Leonardo

Meio-campistas: Camilo, Cristaldo, Dodi, Nathan, Riquelme, Ronald e Villasanti

Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Arezo, Braithwaite, Cristian Olivera, Gabriel Mec e Pavon