Seleção feminina entra no top-5 do ranking da Fifa após bater EUA e Japão

A seleção brasileira feminina de futebol deu um salto no ranking da Fifa, em atualização feita hoje. O time de Arthur Elias subiu quatro posições e alcançou o quarto posto, sua melhor colocação em mais de dez anos. A última vez que a equipe nacional ocupou esta posição foi em dezembro de 2013.

O time brasileiro foi o que mais somou pontos no ranking da Fifa desde a última atualização, realizada em 6 de março. Foram 26,92 pontos obtidos desde então. Neste período, a seleção disputou quatro amistosos e obteve três vitórias e uma derrota.

Destes confrontos, dois foram contra o líder Estados Unidos, com um triunfo e um revés. Os outros jogos foram contra o Japão, com duas vitórias. Os resultados ajudaram o Brasil a superar a própria seleção japonesa no ranking. As japonesas perderam duas posições e caíram para sétimo.

O bom momento deixou o Brasil na beira do "pódio" do ranking, atrás apenas dos EUA, da Espanha e da Alemanha. Desde o início do ranking feminino, em 2003, a seleção brasileira registrou como melhor posição o segundo lugar, por duas vezes, em 2009.

A atualização desta quinta mostrou uma disputa mais apertada pelas primeiras posições. Apenas 52,88 pontos separam o líder do Brasil, o quarto colocado. A diferença entre o primeiro também caiu em comparação ao segundo e terceiro.

O ranking foi atualizado com base na disputa de 168 partidas desde março. A próxima lista será divulgada em 7 de agosto.

Confira o top-10 do ranking da Fifa:

1º - Estados Unidos: 2057,19 pontos

2º - Espanha: 2034,34

3º - Alemanha: 2030,88

4º - Brasil: 2004,31

5º - Inglaterra: 1999,78

6º - Suécia: 1989,21

7º - Japão: 1982,51

8º - Canadá: 1974,46

9º - Coreia do Norte: 1944,23

10º - França: 1941,61