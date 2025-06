São Paulo terá Lucca titular e reforço no banco contra o Vasco; veja escalações

O técnico Luis Zubeldía definiu a escalação do São Paulo para o duelo desta quinta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o treinador tem à disposição o atacante Juan Dinenno, o mais novo reforço do clube. O jovem Lucca, recuperado de lesão no tornozelo, está entre os titulares pela primeira vez.

O volante Alisson e o atacante André Silva retornam ao time após cumprirem suspensão na última rodada. Ambos começam entre os titulares. Os convocados na última data Fifa, como Bobadilla, Alves e Ferraresi, estão no banco de reservas.

Sendo assim, a escalação do São Paulo conta com: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas Ferreira, Luciano e Lucca; André Silva.

A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). Esse é o último compromisso oficial da equipe antes da pausa do calendário brasileiro durante a Copa do Mundo de Clubes.

Para o duelo, o técnico Luis Zubeldía conta com grande lista de desfalques. O Departamento Médico do Tricolor conta com oito jogadores: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na coxa esquerda), Lucas (estiramento no joelho direito), Ferreirinha (lesão na fáscia plantar), Ruan (dores no joelho), Igor Vinícius (lombalgia), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar e Marcos Antônio (lesão na coxa esquerda).

A equipe são-paulina busca voltar a vencer na competição após duas derrotas nas últimas rodadas (para Bahia e Mirassol). O Tricolor ocupa a 13ª posição na tabela, com 12 pontos conquistados. Já o Vasco é 15º colocado e também vem de duas derrotas nas últimas rodadas, para Fluminense e Red Bull Bragantino.