São Paulo perde do Vasco e fica a um ponto do Z4 do Brasileirão

O São Paulo foi derrotado pelo Vasco, nesta quinta-feira, por 3 a 1, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao terceiro revés seguido na competição. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti anotaram os gols cariocas no Morumbis, que ouviu vaias da torcida são-paulina durante e ao fim do jogo. Ryan Francisco fez o do Tricolor.

Sendo assim, o time comandado por Luis Zubeldía segue com 12 pontos e cai para a 14ª posição, a um ponto de distância da zona de rebaixamento. O Vasco chega a 13 pontos, volta a vencer após dois jogos, ultrapassa o Tricolor e fica em 13° lugar.

O Campeonato Brasileiro agora terá uma pausa devido à Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. O São Paulo só volta a campo no próximo mês para enfrentar o Flamengo, no Maracanã. O Vasco, por sua vez, duela com o Botafogo, no Nilton Santos. A CBF, porém, ainda não definiu os detalhes dos jogos da 13ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Primeiro tempo

O São Paulo assustou a defesa do Vasco logo aos três minutos do primeiro tempo. Alisson recebeu próximo da meia-lua, tocou para Luciano, que ajeitou e soltou a pancada, defendida por Léo Jardim. Na sequência, o goleiro do Vasco fez mais uma defesa em chute de Lucas Ferreira de fora da área. A partida seguiu fria, sem chances para nenhum dos lados, por boa parte da primeira etapa e só teve relances quentes a partir dos 20.

O Tricolor avançou em contra-ataque puxado pro Lucas Ferreira. Ele passou para Lucca na esquerda, mas o atacante carimbou a defesa vascaína, sem nenhum perigo. O Vasco, na primeira oportunidade clara, abriu o placar aos 25. Paulo Henrique deu um passe de calcanhar ainda no meio de campo e acionou Rayan, que avançou, deixou Enzo Díaz no chão e bateu no canto, sem chance para Rafael.

A equipe carioca ainda conseguiu ampliar o marcados aos 38. Piton acionou Rayan pela direita, o camisa 77 do Vasco se livrou da marcação e tentou acionar Vegetti na área. O argentino não conseguiu dominar, Rayan recuperou, levou a melhor de Enzo Díaz novamente, bateu para o gol e viu Rafael defender. Nuno Moreira ficou com a sobra e bateu no alto, dessa vez sem chances para o goleiro. E, por pouco, o Vasco não fez o terceiro. Vegetti passou para Rayan, que finalizou e viu Rafael defender.

Segundo tempo

Após as vaias e protestos na primeira etapa, o Tricolor precisava dar uma resposta. No retorno para o segundo tempo, o técnico Luis Zubeldía já promoveu três mudanças, colocando Dinenno para estrear. Bobadila e Wendell foram as outras opções. Com cinco minutos, Lucas Ferreira cruzou com perigo na área e viu Piton afastar antes de André Silva chegar. Três minutos depois, Bobadilla conseguiu bom giro e tocou para Wendell, que foi desarmado na área.

Com dez no relógio, André Silva recebeu de Luciano e bateu em cima da defesa. O Vasco respondeu em seguida. Tchê Tchê acionou Coutinho, o camisa 11 vascaíno cortou para o meio, bateu para o gol e viu Rafael defender. O São Paulo tinha dificuldades de levar perigo ao gol do Vasco, enquanto o adversário seguia fazendo pressão nos mandantes. Até que aos 23, o Cruzmaltino ampliou o placar.

Rafael saiu errado e deu a bola nos pés de Tchê Tchê, que ajeitou para Paulo Henrique. Ele fez boa jogada individual, cruzou na área e achou Vegetti livre para desviar para o gol e fazer o terceiro tento do Vasco. Aos 37 minutos, Rafael salvou o São Paulo do quarto gol. Em cobrança de falta de Coutinho, o goleiro são-paulino se esticou e espalmou. Apenas nos acréscimos, aos 47, o Tricolor diminuiu. Ryan Francisco bateu firme da entrada da área e fechou o placar.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 1X3 VASCO

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 12 de junho de 2025 (quinta-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



Público: 20.332 torcedores



Renda: R$ 966.013,00

Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Luciano, Arboleda e André Silva (São Paulo); João Victor e Hugo Moura (Vasco)

Gols: Ryan, aos 47 minutos do 2°T (São Paulo); Rayan, aos 25 minutos do 1°T, Nuno Moreira, aos 38 minutos do 1°T e Vegetti, aos 23 minutos do 2°T (Vasco)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric (Sabino), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia (Bobadilla), Alisson, Lucas Ferreira, Luciano e Lucca (Dinenno); André Silva (Ryan).



Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Hugo Moura e Philippe Coutinho (Adson); Rayan, Vegetti (Alex Teixeira) e Nuno Moreira.



Técnico: Fernando Diniz.