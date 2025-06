São Paulo e Vasco duelam no MorumBis em busca de reabilitação no Brasileirão

O São Paulo recebe o Vasco pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, no MorumBis. É o último jogo das equipes antes da pausa para o Mundial de Clubes.

É também a chance de os são-paulinos voltarem a vencer no Brasileirão. A última vitória foi sobre o Grêmio, na nona rodada. Desde então, o time caiu diante de Mirassol, em casa, e Bahia, em Salvador.

Luis Zubeldía terá de lidar com o desgaste dos jogadores que representaram suas seleções na Data Fifa. São os casos de Bobadilla, do Paraguai, e Ferraresi, da Venezuela. O garoto Matheus Alves estava ainda mais longe, no Egito, com a seleção brasileira Sub-20.

A grande novidade será Juan Dinenno. O argentino já foi regularizado no Boletim Informativo Diário CBF e pode estrear. Ele é o primeiro reforço do São Paulo na janela, com vínculo até o fim do ano, com metas para renovação.

Em 11 jogos do Brasileirão, o São Paulo tem apenas nove gols marcados. O atacante de 30 anos é uma esperança de mudança no setor ofensivo. "Estou disposto a entregar, fazer o máximo. Vou entregar tudo, e no final do ano vamos ver o que acontece. Estou muito feliz de estar aqui, é um orgulho enorme", comemorou o jogador de 30 anos, que estava no Cruzeiro.

O Vasco vive situação semelhante. O time vem de duas derrotas seguidas, para Red Bull Bragantino e Fluminense, e precisa voltar a vencer. O meia Paulinho não foi relacionado por quadro de virose e será desfalque na equipe de Fernando Diniz.

Os cariocas têm a mesma pontuação que o Fortaleza, primeiro time da zona de rebaixamento. Ambos têm 10 pontos, assim como o Vitória. O São Paulo está pouco acima, com 12.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X VASCO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Wendell; Alisson e Pablo Maia; Lucas Ferreira, Luciano e Enzo Díaz; André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.