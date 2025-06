São Paulo é apático no MorumBis em derrota para o Vasco pelo Brasileirão entre 'olé' e vaias

O São Paulo vai precisar aproveitar a parada do Mundial de Clubes para recalcular a rota na temporada. Mesmo com bom desempenho na Libertadores, o time não demonstrou futebol acima da média em momento algum do ano. A derrota para o Vasco, por 3 a 1, em pleno MorumBis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, foi símbolo de um time de repertório tão curto quanto o elenco de poucas peças.

Rayan fez valer a antecipação do seu retorno da seleção brasileira Sub-20, que estava no Egito. Foi ele que abriu o placar e recuperou a bola para o lance em que Nuno Moreira ampliou. Vegetti fez o terceiro no segundo tempo. Ryan Francisco ainda descontou.

A campanha são-paulina, com quatro derrotas, seis empates e apenas duas vitórias, coloca peso em Luis Zubeldía durante a inter-temporada. O time, após 10 dias de treinos, foi apático em campo, sem apresentar ideias ofensivas e colecionando falhas na defesa.

Luciano não conseguiu cumprir a função de meia, e os garotos Lucas Ferreira e Lucca ficaram isolados nas pontas.

Já o time de Diniz esbanjou saídas rápidas e gerou desconforto sobre o São Paulo logo cedo. O trio Hugo Moura, Tche Tche e Coutinho, no meio, estava em sintonia com os pontas para a construção.

Foi assim que Rayan ganhou chegou na área do São Paulo para abrir o placar. O goleiro Rafael foi pego mal posicionado, quase dentro do gol. Mesmo assim, o atacante finalizou tirando do alcance do são-paulino.

O vascaíno ainda demonstrou outra valência ao pressionar e roubar a bola de Enzo Díaz já dentro da área. Ele tentou fazer o segundo, mas Rafael espalmou para o meio da área. Sobrou para Nuno Moreira bater forte e ampliar.

O São Paulo deixou o campo para o intervalo vaiado. Zubeldía até tentou reagir, mas as trocas não melhoraram a criação do time. Dinenno estreou, com Wendell mais agudo que Enzo Díaz na esquerda, e Bobadilla fechando junto dos zagueiros, no lugar de Pablo Maia. Matheus Alves, que poderia articular melhor, continuou a assistir ao jogo do banco. E assim ficou até o apito final.

A equipe até conseguiu levar a bola para o ataque, mas muito mais por recuo do Vasco. Quando os cariocas subiam, porém, tinham muita facilidade para levar perigo.

A defesa do São Paulo não ajudou. Novamente, houve falha na saída de bola, com chutão de Rafael. Paulo Henrique interceptou e cruzou para Vegetti fazer o terceiro.

Fernando Diniz, que completou apenas um mês no comando do time, já colhe alguns frutos. A equipe manteve pressão alta durante todo o jogo e conseguiu ser fatal nas chances mais claras.

Agora o São Paulo vai para a pausa do Mundial de Clubes na 14ª posição, com 12 pontos. O time foi ultrapassado pelo próprio Vasco, que está em 13º, com 13.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 3 VASCO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric (Sabino), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson e Pablo Maia (Bobadilla); Lucas Ferreira, Luciano e Lucca (Dinenno); André Silva (Ryan Francisco). Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Matheus Carvalho) e Philippe Coutinho (Alex Teieira); Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (Adson). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Rayan, aos 25, e Nuno Moreira, aos 39 minutos do primeiro tempo; Vegetti, aos 23, e Ryan Francisco, aos 47 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Luciano, Arboleda e André Silva (São Paulo) e João Vitor e Hugo Moura (Vasco).

PÚBLICO - 20.332.

RENDA - R$ 966.013,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.