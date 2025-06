Santos vive otimismo para fechar com lateral do Palmeiras após o Mundial

O Santos está otimista pela contratação do lateral direito Mayke, do Palmeiras, após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O que aconteceu

O UOL apurou que existe uma boa chance de Mayke deixar o Palmeiras no meio do ano, e o Santos confia que pode fechar com o lateral. O defensor tem contrato com o Alviverde só até o fim de 2025, e o clube não demonstrou interesse pela renovação até o momento. Ele é a última opção na ala direita (onde concorre com Felipe Anderson e Allan).

A lateral direita é uma das prioridades do Peixe no mercado da bola, principalmente nos moldes em que Mayke chegaria. A direção alvinegra prioriza reforços sem custos, e o defensor de 32 anos já poderá assinar um pré-contrato — o que facilitaria a negociação para o Santos. O Peixe tentaria antecipar a vinda já para julho. Não haverá qualquer avanço até o fim da participação palmeirense no Mundial.

O técnico Cléber Xavier tem hoje como opções Aderlan e JP Chermont, mas tem improvisado um lateral-esquerdo na direita. Escobar será titular mais uma vez contra o Fortaleza. Léo Godoy, que estava emprestado pelo Athletico-PR, foi negociado com o Independiente-ARG.

Um trunfo do Peixe é a boa relação do estafe do atleta com Alexandre Mattos, novo executivo de futebol da equipe da Vila Belmiro. Mayke e Mattos trabalharam juntos no Cruzeiro e no Palmeiras.

O lateral é um dos símbolos da Era Abel Ferreira, mas sofreu com lesões nas duas últimas temporada. Mayke disputou 317 jogos pelo clube e conquistou 12 títulos. No mês passado, ele teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa e convive com problemas na panturrilha durante 2024.

O Palmeiras não comenta a situação de Mayke, e está focado na sua estreia no Mundial. O Alviverde faz sua estreia neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Al Ahly, do Egito, e Inter Miami completam o grupo A.

Já o Santos entra em campo hoje. A equipe visita o Fortaleza, no Castelão, às 19h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão.

O Peixe é o 18º colocado da competição com apenas 8 pontos em 11 rodadas disputadas.