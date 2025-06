Santos vence Fortaleza com gol nos acréscimos e sai do Z4 do Brasileirão

Foi no sufoco, mas Rollheiser marcou nos acréscimos e o Santos deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, em confronto direto contra o Z4, o Peixe venceu o Fortaleza, por 3 a 2, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do torneio nacional. Barreal e Guilherme anotaram os outros dois gols do time santista, enquanto Pikachu (2x) marcou para o Leão do Pici.

Com o resultado, o Santos enfim saiu do Z4 do Brasileirão. O Alvinegro Praiano somou sua segunda vitória seguida como visitante, chegou aos 14 pontos e pulou para a 14ª colocação. Do outro lado, o Fortaleza segue na zona da degola e caiu para a 18ª posição, com dez pontos.

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Santos e Fortaleza só voltam aos gramados no mês de julho. Na próxima rodada da Série A, o Peixe encara o Palmeiras, enquanto o Fortaleza pega o Ceará. Datas e horários ainda serão definidos posteriormente pela CBF.

O jogo

A primeira chegada mais perigosa foi do Fortaleza, aos cinco minutos do primeiro tempo. Pochettino cruzou rasteiro para dentro da área. Marinho recebeu e bateu para o gol, mas ela foi desviada na zaga do Santos e foi por cima do travessão.

Um minuto depois, Brazão salvou o Santos. Marinho alçou bola para dentro da área e Brítez ajeitou de cabeça para o meio. Gustavo Mancha finalizou forte, mas Brazão fez grande defesa e evitou o que seria o primeiro gol da partida.

Mas é como diz o ditado: quem não faz, leva. Guilherme recuperou no meio-campo e deixou com Rollheiser. O argentino tocou para Barreal, que devolveu. Da meia-lua, Rollheiser enfiou bola para o camisa 22, que se infiltrou dentro da área e, com um toquinho de bico, abriu o placar para o Santos no Castelão.

Com 28 minutos, o Fortaleza teve mais uma oportunidade de gol. Marinho carregou até a entrada da área e tocou para Pochettino, que fez a infiltração na área e bateu de primeira para mais uma defesa de Gabriel Brazão. Dez minutos depois, Deyverson aproveitou cruzamento e conseguiu boa finalização, acertando o travessão.

Aos 40 minutos, o Santos fez valer a eficácia novamente e aumentou a vantagem no marcador. Após cobrança de lateral para dentro da área, Tiquinho Soares fez o pivô e serviu Guilherme, que bateu colocado para marcar o segundo gol do Peixe.

Com 21 minutos do segundo tempo, Pochettino arriscou um chute forte da entrada da área e Brazão espalmou. João Basso jogou para escanteio. Em seguida, Zé Welison conseguiu uma finalização de dentro da área, e o goleiro santista defendeu mais uma vez.

Na sequência, aos 25 minutos, Paulo Cesar Zanovelli foi ao VAR e marcou pênalti para o Fortaleza após toque no braço de Zé Ivaldo dentro da área. Pikachu foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo de Brazão, que até pulou para o lado certo, mas não conseguiu defender.

E dois minutos depois, o Santos cometeu mais um pênalti. Escobar derrubou Pikachu e o árbitro apontou a marca da cal novamente. O atacante cobrou no mesmo canto. Brazão até chegou a tocar na bola, mas não pegou e o Fortaleza deixou tudo igual no Castelão.

Na reta final do jogo, Brazão ainda fez uma defesa importante e impediu a possível virada do Fortaleza. O Santos se lançou ao ataque nos acréscimos e Rollheiser conseguiu um belo gol. O argentino chutou de fora da área e a bola ainda bateu na trave antes de acabar no fundo das redes, dando a vitória ao Santos.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 2 X 3 SANTOS

Data: 12 de junho de 2025, quinta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Rafael Traci (SC)

GOLS: Barreal, aos 15? do 1ºT; Guilherme, aos 40 do 1ºT; Rollheiser, aos 46? do 2ºT (Santos) / Yago Pikachu, aos 25? e aos 28? do 2ºT (Fortaleza)



Cartões amarelos: Rollheiser e João Schmidt (Santos) / Marinho, Zé Welison, Bruno Pacheco e David Luiz (Fortaleza)



Cartão vermelho: nenhum

FORTALEZA: João Ricardo, Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Martínez e Pochettino; Marinho, Breno Lopes (Lucca Prior) e Deyverson (Lucero).



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza (Zé Ivaldo); Diego Pituca (Gabriel Bontempo), Zé Rafael (João Schmidt) e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares (Thaciano).



Técnico: Cléber Xavier