Santos tem quatro remanescentes de jogo contra o Fortaleza que selou rebaixamento; veja quem são

O Santos tem um importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro, o último antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Peixe recebe o Fortaleza nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série A.

As duas equipes estão brigando para deixar a zona de rebaixamento da competição nacional. O Santos ocupa a 18ª posição, com oito pontos, enquanto o Fortaleza está na 17ª colocação, com dez. Dessa forma, o confronto é de suma importância para o time da Baixada Santista.

Ficar frente a frente com o Fortaleza não traz boas memórias ao Santos. Na última rodada do Brasileiro de 2023, o Alvinegro Praiano perdeu para o Leão do Pici e foi rebaixado pela primeira vez. E nesta quinta-feira, os remanescentes da queda reencontram o rival cearense em busca de afastar de vez esse fantasma.

No início da atual temporada, o Santos passou por uma reformulação no elenco após o retorno à Série A. Alguns nomes do jogo que selou a queda, porém, ainda estão no clube. São eles: o goleiro João Paulo, o volante Tomás Rincón, o zagueiro João Basso e o atacante Julio Furch.

Yeferson Soteldo, que também atuou naquele fatídico 2 a 1 para o Fortaleza em 2023 e era um dos poucos remanescentes do rebaixamento, foi vendido ao Fluminense na última terça-feira e deixou o Santos.

Os quatro jogadores que ainda estão no Peixe foram titulares na derrota para o Leão do Pici na Vila Belmiro. João Paulo disputou os 90 minutos, enquanto João Basso, Rincón e Furch foram substituídos no segundo tempo. Nenhum deles conseguiu evitar a queda da equipe.

Apenas dois destes quatro atletas estarão à disposição e viajaram com a delegação para encarar o Fortaleza: Basso e Rincón. O venezuelano, inclusive, fica à disposição do técnico Cléber Xavier após servir a seleção da Venezuela durante a data Fifa.

João Paulo, por sua vez, foi liberado da partida pelo clube em razão do falecimento de sua avó. A situação de Furch, por outro lado, é diferente. O argentino pediu a rescisão contratual no início de junho, uma vez que está sem espaço na equipe atualmente.

Remanescentes vivem situações distintas

Depois do rebaixamento, os quatro remanescentes passaram por situações distintas no Santos. João Paulo, Furch, João Basso e Rincón viveram temporadas diferentes pelo clube.

João Paulo, por exemplo, foi titular absoluto no gol do Santos até maio de 2024. No dia 24 daquele mês, contudo, o goleiro sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, que o afastou dos gramados por cerca de seis meses. Ele só voltou a ser relacionado em novembro. E devido à ascensão de Brazão, só disputou um jogo em 2025.

Já Furch, por outro lado, foi titular em boa parte da campanha de acesso do Peixe na temporada passada. Neste ano, perdeu espaço com a chegada de Pedro Caixinha e passou a treinar separado. Sua última aparição com a camisa da equipe foi em 17 de novembro de 2024.

João Basso, enquanto isso, teve pouco espaço na última temporada. Ele foi reintegrado ao elenco em junho após retornar de empréstimo no futebol português. Entre junho de 2024 e junho de 2025, disputou 16 partidas, com dois gols marcados e uma assistências.

Por fim, Rincón alternou entre a titularidade e o banco de reservas na temporada passada. Já em 2025, começou o ano como titular com Caixinha, até que perdeu espaço a partir do fim de fevereiro. Com a chegada de Cléber Xavier, retomou a titularidade. Ele soma 20 jogos no ano.