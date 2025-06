Santos supera Fortaleza com gol nos acréscimos e passa pausa do Mundial fora da zona de queda

Desesperado para sair da zona de rebaixamento, o Santos fez um bom jogo, nesta quinta-feira, no Castelão, chegou a abrir 2 a 0 sobre o Fortaleza, cedeu o empate, mas conquistou sofrida vitória, com gol de Rollheiser no acréscimo.

Com isso, o time de Vila Belmiro vai passar a pausa do Mundial de Clubes fora da zona de rebaixamento, com 11 pontos, enquanto o Fortaleza se afunda entre os piores, com dez.

O clima era 'pesado' no Castelão, afinal as duas equipes iniciaram a última rodada antes da parada para o Mundial de Clubes na zona de rebaixamento. Jogando em casa, onde só tinha duas vitórias em cinco jogos neste Brasileirão, o Fortaleza veio com um sistema ofensivo e três jogadores no ataque: Marinho, Deyverson e Breno Lopes.

O time de Juan Pablo Vojvoda pressionou desde o primeiro minuto, sempre apostando nas jogadas pelas laterais. Com isso, somou três oportunidades de gol nos seis primeiros minutos.

O Santos se posicionou em seu campo, esperando a oportunidade de contra-atacar. Mas uma grande jogada mudou a história da partida. Barreal tabelou com Rollheiser, recebeu na dentro da área e tocou com categoria na saída do goleiro João Ricardo. Um belo gol. Foi a primeira finalização santista na partida, enquanto o Fortaleza já tinha tentado cinco vezes.

O gol santista não mudou o panorama da partida, mas foi possível ver no rosto dos jogadores do Fortaleza o desânimo por placar adverso. Aos poucos a pressão do Fortaleza foi diminuindo e o Santos ganhou espaço para tocar a bola e buscar o campo de ataque. O futebol de Rollheiser começou a ganhar destaque.

Aos 25 minutos, o experiente Marinho demonstrou todo seu nervosismo, ao exigir um escanteio que não foi apontado pela arbitragem. Além de desanimado, o Fortaleza também passou a perder o controle dos nervos. Mesmo atabalhoado, o time cearense, com Pochettino, só não empatou porque Brazão fez bela defesa.

O Santos sentiu o melhor momento na partida. Zé Rafael e Pituca passaram a ficar mais tempo com a bola e um segundo gol não era impossível de ser deslumbrado pela torcida santista, que viu Rollheiser receber o terceiro cartão amarelo e ficar suspenso para ojogo da próxima rodada diante do Palmeiras, após a parada do Mundial de Clubes.

Aos 38 minutos, o Fortaleza quase empatou com Deyverson, que acertou o travessão. A decepção cearense ficou ainda maior no lance seguinte, quando Guilherme fez 2 a 0 para o Santos, aos 40 minutos, após bela assistência de Tiquinho Soares.

O primeiro tempo terminou com o Santos efetivo, ao aproveitar as duas chances que teve de gol, enquanto o Fortaleza dominou a partida a maior parte do tempo, mas falhou nas finalizações.

O segundo tempo começou diferente com o Santos no ataque. Foram duas chances em três minutos, com Tiquinho Soares e Barreal. Os sustos acordaram o Fortaleza, que, mesmo sem muita organização, foi ao ataque.

A pressão cearense foi inofensiva, o que irritou a torcida presente, que só foi se animar quando Barreal acertou uma bolada na cabeça do árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva. Apesar do forte impacto, o juiz permaneceu em pé.

O placar de 2 a 0 já era injusto para o Fortaleza. Brazão era o melhor em campo. Aos 25 minutos, o VAR ajudou o árbitro a marcar um pênalti para o time da casa, que Yago Pikachu, substituto de Marinho, bateu bem para diminuir a desvantagem.

Na sequência, Pikachu foi derrubado por Escobar e novo pênalti foi marcado. Pikachu bateu do mesmo jeito que na primeira vez e empatou a partida.

O clima mudou completamente e Breno Lopes quase fez o terceiro do Fortaleza. A animação cearense deixou espaços para o Santos progredir no ataque. A disputa ficou aberta. Aos 36, Pikachu fez um lançamento lindo e Lucero só não virou o jogo porque Brazão fez grande defesa.

Mas o jogo cheio de reviravoltas registrou mais um belo gol, com Rollheiser, aos 46 minutos. Valeu três pontos importantes para o Santos, que deixou a zona de rebaixamento e afundou o Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 X 3 SANTOS

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Emanuel Martínez (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Lucca Prior). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SANTOS - Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza (Zé Ivaldo); Zé Rafael (João Schmidt), Diego Pituca (Gabriel Bontempo), Rollheiser e Barreal (Deivid Washington); Guilherme e Tiquinho Soares (Thaciano). Técnico: Cléber Xavier.

GOLS - Barreal aos 14 e Guilherme aos 40 minutos do primeiro tempo. Yago Pikachu aos 25, 29 e Rollheiser aos 46 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Rollheiser, Marinho, Zé Welison, Bruno Pacheco, David Luiz.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).