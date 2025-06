Santos perde para o Juventude e amplia má fase no Brasileiro sub-20

O Santos perdeu para o Juventude nesta quinta-feira, por 2 a 1, no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Mateus Xavier marcou o gol do Peixe, enquanto João Trevisol e Marlon anotaram para os jaconeros.

Diante do resultado, o Peixe ampliou a má fase na competição. A equipe praiana, 14ª colocada, com 15 pontos, chegou ao quarto jogo seguido sem vencer. Já o Juventude figura na quarta posição, com 23 unidades.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Fortaleza, pela 14ª rodada do Brasileiro sub-20. O time do Sul vira a chave para o duelo contra o São José-RS, neste domingo, pelo Campeonato Gaúcho da categoria.

50/2º | Juventude 2×1 Santos | #BrasileiroSub20 VITÓRIA DA GURIZADA JACONERA ?? João Trevisol e Marlon marcaram os gols da equipe alviverde. Com o resultado a equipe do técnico Filipe Dias subiu para a quarta posição, com 23 pontos. Bem demais gurizada, pelear pela... pic.twitter.com/wvUanE1CtF ? E.C. Juventude (@ECJuventude) June 12, 2025

O jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Santos viu o Juventude abrir o placar aos 12 minutos da etapa final. João Trevisol recebeu de Marlon na entrada da área e bateu colocado no ângulo para colocar o time jaconero na frente.

O time da casa ampliou o marcador aos 35. Em contra-ataque após escanteio do Peixe, Marlon disparou, invadiu a área pela direita e bateu por baixo das pernas do goleiro Rodrigo Falcão.

O Santos esboçou uma reação nos acréscimos da partida. Aos 49, Mateus Xavier converteu pênalti e diminuiu para os Meninos da Vila. No entanto, o gol não evitou a derrota santista.