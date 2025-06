Santos: dois estádios são devaneio ou visão de Neymar Pai?

Após anunciar um novo CT em Praia Grande juntamente com o Santos, o pai de Neymar sugeriu que o clube pode ter dois estádios. No Fim de Papo, Juca Kfouri e Paulo Massini debateram se a ideia faz sentido.

Além de expor a ideia, o pai de Neymar mostrou que um dos motivos de o projeto não caminhar com mais velocidade é Marcelo Teixeira, presidente do Santos, a quem chamou de 'teimosinho'.

Massini: Construir dois estádios é uma loucura

É um devaneio o Santos ter dois estádios. Do que estamos falando? [...] Em Santos e na região tem muitos aposentados, muita gente que vai morar perto da praia, e eles não têm poder aquisitivo para sustentar qualquer tipo de projeto com dois estádios. O torcedor de São Paulo normalmente não sai daqui para ver o time em Santos. [...] É uma loucura construir dois estádios. Para quem? É uma loucura, uma coisa sem sentido.

Paulo Massini

Juca: Neymar Pai se sente o dono do Santos

O Neymar Pai se sente como dono [do Santos]. [...] Fica clara a sensação de que o Santos está sendo sucateado para comprar barato. [...] Me parece que o Neymar Pai está cuidando do futuro dos 'Neymares', com o Neymar Jr. já aposentado como jogador, mas como donos do Santos. E provavelmente com investimento árabe.

Juca Kfouri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra