Rose Namajunas relembra período de treinos com Maverick e frisa: "Sou melhor em tudo"

Neste sábado (14), no 'co-main event' do UFC Atlanta, Rose Namajunas terá pela frente uma velha conhecida. E se engana quem pensa que se trata de uma ex-adversária prestes a protagonizar uma revanche ou trilogia. Miranda Maverick, sua próxima rival no octógono mais famoso do mundo foi, na verdade, sua parceira de treinos durante um bom período. Sendo assim, 'Thug', como é conhecida, abriu o jogo sobre o passado existente entre as duas e projetou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o confronto diante da compatriota.

Rose relembrou que, durante cerca de dois anos, Maverick visitava sua academia semanalmente para afiar suas habilidades através de sparrings. Nas redes sociais de 'Fear The', inclusive, é possível ver alguns registros das duas treinando lado a lado (veja abaixo ou clique aqui). Mas uma situação específica fez a ex-campeã peso-palha (52 kg) se atentar para a possibilidade de sua então parceira de treinos eventualmente se transformar em uma futura oponente no Ultimate.

"Quando eu enfrentaria a Maycee Barber ano passado e ela acabou saindo da luta, a Miranda foi uma das primeiras a dizer: 'Me coloque aí'. Mesmo nós sendo parceiras de treino na época. Desde então eu soube que ela buscava essa oportunidade, que ela queria o meu lugar. Então mesmo continuando treinando juntas um tempo, mantive isso em mente, que seria uma possibilidade (lutarmos). Então não foi um choque, as coisas são como são. Estou pronta para enfrentá-la (...) Não diria que éramos muito próximas ou algo assim. Conheço a personalidade dela, mas não é como se nós curtíssimos fora da academia. Temos personalidades diferentes, mas não tenho nada contra ela", destacou Rose.

Análise da rival e ex-parceira de treinos

Até por conhecer bem sua oponente, Namajunas não parece se preocupar com a ameaça que Miranda traz para o confronto. Com a bagagem de já ter dividido os tatames durante anos com sua rival, Thug esbanja confiança e garante ser superior em todas as áreas do MMA. Em contrapartida, Rose citou algumas das principais virtudes de Maverick como competidora que, eventualmente, podem lhe complicar no UFC Atlanta.

"Quando treinávamos juntas, era quase sempre fazendo sparrings. Habilidade por habilidade, acredito que sou melhor em tudo, sendo sincera. Mas sei que ela tem uma boa base no grappling, bons fundamentos. Tem um bom controle nas costas, um bom wrestling. A trocação dela eu não diria que é do mais alto nível, mas é algo que ela usa para aplicar o grappling. Ela é habilidosa, se movimenta bastante. Quando ela era mais nova, acho que era um pouco mais agressiva. Como nós treinamos juntas, acho que ela pode vir com algumas mudanças ou ajustes. Mas estou pronta para tudo", projetou Thug.

Apesar de ter sua oponente mapeada e esbanjar confiança, Rose não vive o melhor dos momentos na carreira. Vindo de derrota, a ex-campeã até 52 kg tenta defender sua sétima posição do ranking peso-mosca (57 kg) para, quem sabe, se aproximar de uma disputa de título na nova categoria. Maverick, por sua vez, 11ª do mundo, chega para a disputa embalada por quatro triunfos consecutivos na companhia.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Miranda "Fear The" MAVERICK ? (@fearthemaverick)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok