Rollheiser leva terceiro amarelo e desfalca Santos na próxima rodada do Brasileiro

O Santos ganhou um desfalque para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que só acontecerá no mês de julho. O meia Benjamin Rollheiser recebeu o terceiro amarelo no duelo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira, e será baixa certa no clássico contra o Palmeiras.

Rollheiser foi advertido com cartão amarelo aos 34 minutos da primeira etapa. O argentino parou um possível contra-ataque com falta no círculo do meio-campo em Marinho, que partiria em velocidade. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli, então, mostrou o cartão.

Com a ausência de Rollheiser, o Santos ainda terá algumas opções para compor o meio-campo. Caso opte por uma formação mais conservadora, Cléber Xavier pode utilizar uma trinca de volantes. João Schmidt, Tomás Rincón, Pituca, Gabriel Bontempo e Zé Rafael aparecem como opções.

Já para uma formação mais ofensiva, Barreal pode fazer a função de um meia armador, assim como Thaciano. Fica a expectativa quanto à possível renovação de Neymar, que tem vínculo com o clube até 30 de junho. Caso renove, a esperança é que o craque esteja à disposição para o clássico contra o Palmeiras.

Cavadinha e pivô. Os assistentes do 1º tempo! ???? pic.twitter.com/EqYvwSeF7A ? Santos FC (@SantosFC) June 12, 2025

Rollheiser tem sido um dos principais responsáveis pelo setor criativo do Santos desde que chegou ao clube. Não à toa, já contribuiu com uma assistência no confronto diante do Fortaleza nesta quinta-feira.

Na atual temporada, o meio-campista argentino soma um gol e uma assistência em 15 partidas (12 como titular) com a camisa do Santos.

Sem Rollheiser, o Santos retorna aos gramados apenas em julho, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Peixe recebe o Palmeiras na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com data e horário a serem confirmados posteriormente pela CBF.