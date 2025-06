Rollheiser destaca entrega do elenco em vitória do Santos nos acréscimos: "Não se rendeu"

O Santos, enfim, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com direito a gol nos acréscimos, o Peixe bateu o Fortaleza, por 3 a 2, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da competição nacional. Barreal, Guilherme e Rollheiser anotaram os gols do triunfo santista.

O autor do gol da vitória alvinegra foi Rollheiser, que aos 46 minutos da etapa final, chutou da entrada da área. A bola bateu na trave e acabou no fundo das redes. O meia argentino destacou a importância do triunfo do Santos e valorizou a entrega da equipe.

"É importantíssima [a vitória]. Saímos do primeiro tempo tranquilos com 2 a 0, depois tivemos o azar de sofrer o empate. Mas resgato muito a entrega da equipe, que não se rendeu em nenhum momento. É muito difícil quando você está ganhando de 2 a 0 e sofre o empate. Mas conseguimos tirar um resultado positivo e três pontos importantes, que para nós são fundamentais", afirmou em entrevista ao Premiere.

Com o resultado importante sobre o Fortaleza nesta quinta, o Santos somou sua segunda vitória seguida como visitante no Brasileirão. O Alvinegro Praiano chegou aos 14 pontos e pulou para a 15ª colocação, saindo da zona de rebaixamento.

"O protagonismo é de toda a equipe. Foi difícil reverter isso, mas como disse anteriormente, resgato a resiliência da equipe, de não se entregar, de lutar até o final, e essa foi a consequência. Vem agora um descanso bastante importante", afirmou.

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Santos, portanto, só volta a campo no mês de julho. Na próxima rodada da Série A, o Peixe recebe o Palmeiras. Data e horário ainda serão confirmados posteriormente pela CBF.

"Estou feliz por ajudar a equipe. Foi para isso que vim, para ajudar o Santos a voltar ao topo. Dei uma assistência e fiz um gol, mas sempre pensando na equipe e tratando de somar. Temos um bom elenco e não merecemos estar na parte de baixo da tabela", finalizou Rollheiser.