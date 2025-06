Regularidade e controle do meio-campo: o que o Flamengo pode perder sem Gerson

O Flamengo aguarda o desfecho sobre o futuro de Gerson, que tem uma oferta valiosa do Zenit, da Rússia. O atleta já teria aceitado a proposta dos russos e, com isso, sua multa rescisória seria quitada após a participação do Rubro-Negro na Copa do Mundo de clubes. Mas, afinal, o que o Mengão perderia sem o meio-campista?

Os números de gols e assistências de Gerson não são impressionantes. Em 2025, ele disputou 25 jogos, marcou somente uma vez e deu três passes decisivos para os companheiros. Mas a participação dele não se resume a isso.

Gerson tem como grandes características a regularidade e o controle das ações do meio-campo. Tanto no Brasileirão como na Libertadores, principais competições do ano, ele dificilmente joga mal e tem um alto número de passes certos no terço final do campo, além de apresentar mais de 50% de sucesso nos duelos individuais contra os adversários.

No Brasileirão, Gerson acerta 87% dos passes perto do gol adversário, além de ter 57% de sucesso nas disputas com os rivais. Na Libertadores, ele ainda acrescentou em seu arsenal os dribles, com 3 certos por partida. Por fim, trata-se de um jogador que se adapta a diferentes funções, tanto ofensivas como defensivas.

Problema no Flamengo sem Gerson

Caso a negociação se concretize, o técnico Filipe Luís terá de arrumar uma solução para o meio-campo do Flamengo, já que o elenco não conta com um atleta com as mesmas características. Aliás, o próprio mercado não traz um atleta semelhante a Gerson.