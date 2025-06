Reforço! Topuria treina com prodígio do UFC antes de luta contra Charles Do Bronx

A pouco mais de duas semanas da realização do UFC 317, a preparação de Ilia Topuria segue a todo vapor. E, além das rotinas de treino frequentemente compartilhadas nas redes sociais, o ex-campeão peso-pena (66 kg) adicionou um ingrediente extra em seu camp para o combate diante de Charles Do Bronx. De olho no cinturão vago dos pesos-leves (70 kg), 'El Matador' solicitou reforço e afiou suas habilidades ao lado do prodígio do Ultimate, Raul Rosas Jr.

O registro dos dois lado a lado após uma sessão de treino foi divulgado pelo próprio jovem mexicano, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Com apenas 20 anos de idade, 'El Niño Problema' bateu o recorde que era de Vitor Belfort, como o atleta mais novo a conquistar cinco vitórias dentro do UFC. Apontado com um futuro promissor pela frente, Raul surge como um reforço de peso para o camp de Topuria.

Simular o estilo de Charles?

A parceria com Rosas Jr parece ter sido de caso pensado. Afinal de contas, assim como Do Bronx, o mexicano é especialista na luta agarrada. Além disso, possui uma estatura similar à do brasileiro. Atento aos detalhes, Topuria pode ter utilizado o prodígio do Ultimate para emular o estilo de luta de seu próximo adversário, tanto em treinos de jiu-jitsu, como em sessões de sparring.

Mais liberdade no camp?

A conexão com atletas 'de fora' demonstra uma maior liberdade e independência no modo de se preparar de Topuria. E tal mudança coincidiu com o polêmico rompimento do georgiano radicado na Espanha com seus antigos treinadores, Jorge e Agustín Climent. Enquanto 'El Matador' preza por um camp mais ao seu estilo, Do Bronx segue sob os comandos da equipe 'Chute Boxe Diego Lima'. O maior finalizador da história do UFC até mesmo recusou uma ajuda oferecida pelo compatriota Jean Silva. Agora resta saber qual modelo de preparação irá se sobressair dentro do octógono.

