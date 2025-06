Reforço do São Paulo se 'assombra' com treinos de Zubeldía desde o Racing

Juan Dinenno, novo reforço do São Paulo para a temporada 2025, tem histórico com o técnico Luis Zubeldía e revelou que já "se assombrou" com os treinos do argentino. Ele subiu ao profissional com o comandante são-paulino em seus tempos de Racing (ARG).

Estou muito feliz porque já experimentei sua forma de trabalho e gostei muito. Fiquei assombrado porque era minha primeira experiência, mas nos anos que se seguiram valorizei ainda mais o trabalho dele

O centroavante revelou que sequer conversou com Zubeldía antes de acertar com o São Paulo. A negociação foi extremamente rápida entre o interesse, a liberação do Cruzeiro e o acerto.

A verdade é que não (conversei antes), foi muito rápido. Falei com ele quando cheguei ao clube, que foi um dia e meio depois que surgiu a possibilidade. Acompanhei a carreira dele. Eu era sub-20 do Racing, ele era treinador do time principal e me relacionou. Depois, foi embora e eu continuei minha carreira. No Deportivo Cuenca, do Equador, trabalhei com o irmão dele, que é preparador físico.

Dinenno já está inscrito no BID e apto a estrear contra o Vasco nesta quinta-feira. O argentino afirmou que está à disposição, mesmo tendo voltado recentemente de lesão.

O centroavante chegou ao Tricolor com contrato apenas até o final do ano, mas com metas para renovação automática do vínculo. Aos 30 anos, o jogador chega para ocupar o espaço que ficou vaga desde a lesão de Jonathan Calleri.