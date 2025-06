Reforço do São Paulo, Dinenno exalta Zubeldía e atualiza condição física: "Estou preparado"

Recém-contratado pelo São Paulo, Juan Dinenno já foi treinado por Luis Zubeldía, quando estavam no Racing, e o comandante do Tricolor foi o primeiro a o relacionar para uma partida do profissional. O atacante, assim, demonstrou seu carinho pelo compatriota e exaltou seu trabalho.

"Foi muito rápido. Falei com ele assim que cheguei ao clube. Acompanhei ele desde a época do Racing. Eu era juvenil e ele me relacionou pela primeira vez. Estou muito feliz, porque na Argentina experimentei sua forma de trabalho, sua equipe, gostei muito e valorizo demais o trabalho dele", disse Dinenno em coletiva de apresentação, nesta quarta-feira.

O argentino, anunciado nesta terça-feira após deixar o Cruzeiro, assinou um contrato de empréstimo até o final de 2025, com opção de renovação por mais uma temporada em caso de cumprimentos de metas.

?? A primeira vez no #MorumBIS! Dinenno: "Estou muito feliz de estar aqui, é um orgulho enorme".#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/IaciNTRlZp ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 11, 2025

As principais desconfianças que circundam a contratação de Dinenno são por conta das recentes lesões. Em 2024, o atleta sofreu traumas na costela e no joelho, ficando muito tempo longe dos gramados. Em 2025, porém, o argentino foi preterido Léo Jardim, técnico do Cabuloso, e fez suas malas rumo ao São Paulo. Ele se diz bem fisicamente.

"A verdade é que me cuidei a carreira toda. Estou o mais atualizado possível nas questões físicas. Estou em um bom momento físico, mesmo vindo de uma recuperação, tive uma sequência de treinos. Obviamente, estou com falta de ritmo, mas isso não é um impedimento. Sempre estou preparado. Entendo como um processo, mas vou colocar tudo de mim para dar tudo certo", comentou.

O atacante já apareceu no Boletim Informativo Dirário (BID) da CBF, portanto pode estrear já contra o Vasco. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.