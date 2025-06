Raoni Barcelos exalta longevidade e reforça sonho de título no UFC: "Me sinto um vinho"

Em meados de 2018, Raoni Barcelos ingressou no UFC com um objetivo em mente: se tornar campeão da principal liga de MMA do mundo. Sete temporadas depois, entre altos e baixos e já aos 38 anos - idade, para muitos, considerada avançada para os esportes de combate -, o brasileiro sequer figura no top 15 do ranking dos pesos-galos (61 kg). Mas se engana quem pensa que a alta quilometragem e sua atual posição na companhia impedem o atleta carioca de perseguir sua principal meta de carreira.'

Vindo de duas vitórias seguidas, a última delas 'quebrando a banca' e acabando com a invencibilidade do 'hypado' Payton Talbott, Raoni exaltou seu bom momento na companhia. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro se comparou a um bom vinho, citando que foi justamente sua rodagem que o levou até a atual fase positiva. Encarando a longevidade como um trunfo e não como uma adversidade, Barcelos mede forças contra o ex-campeão Cody Garbrandt neste sábado (14), no UFC Atlanta.

"Eu me sinto como se fosse um vinho. O vinho, conforme vai passando o tempo, vai ficando melhor. Hoje me sinto no 'hype', porque estou indo para a minha segunda luta (seguida). Estou bem, sem lesão nem nada, com a cabeça boa. Meu condicionamento a cada luta e treino melhora. Então posso falar que estou me sentindo como um garoto. A idade para mim é apenas um número. Sou o primeiro a chegar na academia e tento aprender todos os dias. É isso que me move, querer aprender coisas novas", destacou o carioca.

Sonho de título segue vivo

As estatísticas podem indicar o contrário, mas o sonho de se tornar campeão do Ultimate segue conservado dentro da Raoni. Para isso, entretanto, o brasileiro quer aumentar sua frequência de lutas. Caso tenha o braço erguido no UFC Atlanta e emplaque o terceiro triunfo em sequência, o especialista em wrestling já tem um nome em mente para desafiar e pleitear seu lugar no ranking: Rob Font, oitavo colocado da categoria. Com a chama ainda acesa, Barcelos pretende ir atrás de sua meta até o fim.

"Dou um passo de cada vez. Eu ainda tenho o sonho de me tornar campeão (do UFC). Ele está aqui, dentro de mim. Essa chama não pode se apagar. Se ela apagar e eu começar a lutar por dinheiro, acho que as coisas não funcionam. Não é por aí. Desde que era moleque, luto por uma medalha. Lutei para ser campeão, independentemente de dinheiro. Na (época) do wrestling foi a mesma coisa. Eu tenho um grande sonho e essa chama está acesa ainda. Por isso tenho que me manter sempre bem para chegar onde quero chegar. Com certeza (é no cinturão que quero chegar). Não quero ser 'só mais um'", concluiu o veterano.

Raoni e Garbrandt se enfrentam no card principal do UFC Atlanta. Na porção preliminar do show, Rodolfo Bellato enfrenta o escocês Paul Craig. O 'main event' da noite fica por conta do duelo de gerações entre Kamaru Usman e Joaquin Buckley.

