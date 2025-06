Piquerez adota otimismo contra europeus no Mundial: "Podemos jogar de igual para igual"

Piquerez já está com seus companheiros de Palmeiras em Greensboro, na Carolina do Norte, nos EUA, para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa após defender a seleção uruguaia nas Eliminatórias Sul-Americanas. O lateral esquerdo uruguaio está ciente do grande desafio que sua equipe terá pela frente, tendo de enfrentar grandes clubes europeus se quiser ser campeã, mas adotou um discurso otimista às vésperas do início do torneio.

"Tenho muito companheiros no Uruguai que jogam no primeiro nível europeu. O que falamos dentro do elenco é que, em termos de competitividade, podemos jogar de igual para igual. Tudo é manter e chegar leve de cabeça que o futuro vai aparecer", disse Piquerez.

O lateral-esquerdo realizou o primeiro treino com o restante do elenco do Palmeiras nesta quinta-feira, no campo da Universidade da Carolina do Norte. O técnico Abel Ferreira comandará mais uma atividade no período da tarde e outros dois trabalhos, na sexta e no sábado, quando fecha a preparação para a estreia no Mundial, contra o Porto, domingo, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

"Feliz por estar aqui junto ao time e aos meus companheiros. Todo o elenco está pronto, temos mais alguns treinos e espero que seja da maneira certa", prosseguiu.

Embora figure como uma das equipes que podem dificultar a vida dos brasileiros no Mundial, o Porto não teve o desempenho esperado na última temporada europeia, tendo de se conformar com a terceira colocação do Campeonato Português, atrás de Sporting e Benfica. O Palmeiras, por sua vez, investiu pesado na montagem do elenco de 2025 visando a Copa do Mundo de Clubes. Por isso, a expectativa dos torcedores, atletas e comissão técnica do Verdão é de que o time pode, sim, avançar para as oitavas de final como líder do grupo, que conta também com Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, time do Messi, dos EUA.

"Palmeiras vem se preparando para o Mundial faz tempo, dá para ver agora mais de perto. O time fez um esforço grande na janela, fez as maiores contratações da história. Acho que isso mostra o espírito e o sonho da diretoria e como nós", concluiu.