Pikachu lamenta derrota do Fortaleza diante do Santos, mas acredita em reação no Brasileiro

Na noite desta quinta-feira, na Arena Castelão, o Fortaleza emboçou uma reação, mas foi derrotado pelo Santos por 3 a 2, pela 12ª rodada do Brasileirão. Yago Pikachu, autor dos dois gols do Leão do Pici, lamentou os erros nos detalhes da equipe comandada por Vojvoda.

"Pelo todo o esforço que a gente fez no segundo tempo, acredito que até no primeiro tempo, o jogo estava controlado, sem perigo nenhum. Na primeira chance que o adversário teve, eles conseguiram fazer o primeiro gol. E lógico que, com resultado adverso, você é mais pressionado, você tem que se expor mais. Tomamos o segundo gol. Fica a frustração porque, no segundo tempo, a gente conseguiu empatar. Fez o mais difícil, que foi empatar praticamente em cinco minutos. Tivemos até a chance de virar o jogo ali, mas quando as coisas não vão bem, todo detalhe vem contra a gente. Uma jogada isolada aqui, o adversário vai, chuta na trave, pega nas costas do João e a bola entra", iniciou Pikachu ao Premiere.

"É paciência, é frustrante, é triste, mas a gente tem que continuar acreditando, cara. Continuar acreditando porque é só assim que a gente vai poder sair dessa situação", continuou.

Com o resultado, o Santos enfim saiu do Z4 do Brasileirão. O Alvinegro Praiano somou sua segunda vitória seguida como visitante, chegou aos 14 pontos e pulou para a 14ª colocação. Do outro lado, o Fortaleza amargou sua quarta derrota consecutiva no torneio e segue na zona da degola, caindo para a 18ª posição, com dez pontos.

Yago Pikachu assumiu que as críticas dos torcedores são válidas. O atleta relebrou a ocasião de 2022 e apontou sua visão sobre a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

"Primeiro é descansar a cabeça, porque a cobrança está sendo muito grande e é justa a cobrança. A expectativa era muito grande pra essa temporada, tanto no Brasileiro quanto no estadual. Realmente não foi como a gente esperava. Então acho que o principal objetivo nessa parada é descansar a cabeça e depois trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer algo diferente pra mudar a situação. Acredito que 2022 foi uma situação ainda pior que essa, né? Porque era lanterna e não conseguia vencer e tudo mais, mas a gente conseguiu. A gente tem que se pegar nas coisas boas que a gente tem de exemplo também, pra poder sair dessa situação o mais rápido possível", finalizou Pikachu.

Fim de jogo. pic.twitter.com/WN2spEIZwF ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) June 13, 2025

Agora, o calendário do futebol brasileiro será paralisado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Santos e Fortaleza só voltam aos gramados no mês de julho. Na próxima rodada da Série A, o Peixe encara o Palmeiras, enquanto o Fortaleza pega o Ceará. Datas e horários ainda serão definidos posteriormente pela CBF.