Pai faz relato emocionante, e Pedro Severino comemora alta: 'Alegria'

Pedro Severino celebrou sua alta hospitalar após passar mais de 90 dias internado devido ao gravíssimo acidente de carro que sofreu no início de março. Sorridente, o jogador manifestou sua alegria antes de deixar a Unimed Ribeirão Preto e ir para sua casa enquanto o pai, o ex-jogador Lucas Severino, deu um emocionante depoimento sobre o filho ter se recuperado depois de ficar entre a vida e a morte.

Alegria.

Pedro Severino, ao deixar o hospital

A gente sabe que tudo o que ele já surpreendeu, e é inacreditável como todo mundo fala que em casa a gente a gente pode esperar muito mais. Então, é voltar à vida normal. Óbvio, a gente sabendo que ele tem uma longa caminhada de reabilitação, com todo o respaldo do hospital. [Ter em casa] o amor e o carinho dos irmãos, dos cachorros, faz com que a gente tenha uma expectativa de voltar à vida normal.

Lucas Severino, pai

"Hoje já temos uma vida normal, talvez as pessoas não entendam, mas quando chegamos as nossas expectativas eram as menores possíveis, e hoje a gente já tem o Pedro de volta. Esse sorriso no rosto já é o Pedro que a gente conhecia, tudo o que vier é lucro. Estamos bem equilibrados para saber que em casa vai ser ainda melhor, mas tudo o que vier é lucro", completou o pai.

O caso

Pedro Severino, do Red Bull Bragantino Imagem: Reprodução/Instagram

O jogador de 19 anos recebeu alta hospitalar na última terça, dia 10, após passar mais de três meses internado desde o acidente gravíssimo que sofreu na Rodovia Anhanguera, em Americana (SP). Ele, inclusive, teve um protocolo de morte encefálica aberto, mas surpreendeu até a equipe médica e teve o processo interrompido após tossir.

O atacante do sub-20 do Bragantino teve um grave traumatismo craniano após acidente sofrido em 4 de março na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana. Pedro é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

O carro colidiu contra a traseira de um caminhão, e ele estava no banco do passageiro. O motorista particular admitiu que dormiu ao volante. Ele passou por teste de bafômetro, que não detectou consumo de álcool.

O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo-SP e faria seu primeiro treino pelo Bragantino quando sofreu o acidente. Ele estava a caminho do CT do novo time junto de outro atleta, Pedro Castro, que sofreu uma fratura na vértebra cervical, mas recebeu alta hospitalar dias depois.

Em maio, Pedro Severino fez sua primeira aparição pública desde o episódio. Ele caminhou pelo quarto do hospital e surgiu rapidamente em uma das janelas do hospital, gerando a euforia de fãs, amigos e familiares que foram ao local. Após a alta, o pai do jogador publicou as primeiras fotos fotos dele já em casa, com a família.

Hoje, em entrevista coletiva, a equipe médica da Unimed Ribeirão disse que Pedro já "está jogando bola" na reabilitação. Os profissionais que trataram o jogador ressaltaram que ainda é muito precoce para projetar se ele poderá ou não voltar aos gramados, mas trabalham com a expectativa otimista. Participaram do evento os médicos Gil Teixeira, intensivista coordenador da UTI, Amanda Amanda Benelli Kujavo, cardiologista coordenadora de enfermaria, Julio Cesar Paim, diretor geral do hospital, Nelson Sato, presidente do Conselho de Administração, e Romeo Boullosa, neurocirurgião.