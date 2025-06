Palmeiras programa ação com ídolo e mascotes em loja de patrocinador em NY

O Palmeiras aproveita sua passagem pelos EUA para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa para fazer ativações comerciais com seus torcedores e entusiastas do futebol. Na próxima terça-feira, o clube promoverá um evento na loja de um de seus principais patrocinadores, em plena quinta avenida, em Nova York, que contará com um dos ídolos da história alviverde e os mascotes Periquito e Porco Gobatto.

O ex-zagueiro Cléber, conhecido popularmente como Clebão, estará presente na loja da Puma, fornecedora de material esportivo do Palmeiras, junto dos mascotes do clube, a partir das 15h, mas as ativações começam às 10h e vão até as 20h.

A loja receberá uma exposição do troféu do Mundial de 1951 e a camisa confeccionada especialmente para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa deste ano, além de conteúdos da campanha "De Fato É Campeão" que serão exibidos nos diversos telões instalados no local.

A campanha "De Fat É Campeão" foi lançada em fevereiro deste ano e homenageia a trajetória de conquistas do Palmeiras, convocando seus torcedores para continuar demonstrando a paixão pelo clube rumo a novos títulos.

Os torcedores palmeirenses que marcarem presença na loja da Puma na próxima terça-feira poderão personalizar as camisas do clube com o patch comemorativo "Por Um Mundo Mais Verde", que foi estampado no uniforme do Verdão na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Os palmeirenses que estiverem nos EUA e forem até a loja da Puma na Quina Avenida, em Nova York, também ganharão brindes especiais.