Palmeiras é derrotado pelo Red Bull Bragantino, mas segue líder do Brasileiro sub-20

O Palmeiras perdeu para o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, por 2 a 1, de virada, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Heittor balançou as redes para o Verdão. Vinícius Lago e Filipinho marcaram os gols dos donos da casa.

Apesar do resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro sub-20, com 27 pontos. Em 13 jogos disputados até aqui, o Verdão soma oito vitórias, três empates e somente duas derrotas.

O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada do Brasileirão sub-20.

Vale lembrar que o Palmeiras é o atual campeão brasileiro da categoria. No ano passado, o time bateu o Cruzeiro na grande final para erguer a taça. O Verdão também faturou o título em 2018 e 2022.

A primeira fase do Campeonato Brasileiro é disputada em pontos corridos. Os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único, assim como as semis. Somente na decisão que há partidas de ida e volta.