Palmeiras adota postura diferente de rivais e vai para o Mundial sem reforços da janela especial

O Palmeiras não contratou nenhum jogador na janela extra estabelecida pela Fifa para disputa da Copa do Mundo de Clubes. O resultado condiz com o discurso que vinha sendo pregado pela presidente Leila Pereira e pelo técnico Abe Ferreira, de que o elenco já estava fechado para a disputa do torneio inédito.

Com isso, o Verdão foi o único brasileiro que não contratou ninguém nesta janela e fez diferente dos demais integrantes do Grupo A, que conta com Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). Os três clubes contrataram pelo menos um jogador nesta janela excepcional, que durou de 1° a 10 de junho.

Outras equipes como Auckland City (NZL), Benfica, Espérance (TUN), Los Angeles FC (EUA), Mamelodi Sundowns, Monterrey (MEX), PSG, River Plate, Seattle Sounders (EUA) e Juventus (ITA) também não foram ao mercado neste curto período. Rivais brasileiros, Botafogo, Flamengo e Fluminense anunciaram reforços (cinco, um e um).

O Porto, que será rival do Palmeiras já na estreia, contratou apenas o meio-campista Gabri Veiga, que estava no Celta de Vigo. Palmeiras e Porto se enfrentam neste domingo, a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Já o Al-Ahly, adversário do Verdão na segunda rodada, contratou seis novas peças. São elas o goleiro Mohamed Seha, o zagueiro Ahmed Ramadan, os meias Ben Romdhane e Hamdi Fathi, além dos atacantes Ahmed Sayed Zizo e Mahmoud Trézéguet. O duelo entre os times acontece no dia 19, também no MetLife Stadium.

Por fim, o Inter Miami contratou o goleiro William Yarbrough, que está entre os 29 relacionados do técnico Masherano para a disputa da competição. O duelo entre Palmeiras e os anfitrões é o último da fase de grupos e acontece no dia 23, às 22 horas, no Hard Rock Stadium, em Miami.

O elenco do Palmeiras que viajou aos Estados Unidos conta com 29 jogadores, sendo que sete foram reforços contratados na primeira janela de transferências deste ano: Bruno Fuchs, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Paulinho, Micael e Vitor Roque.