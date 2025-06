Onde vai passar São Paulo x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

São Paulo e Vasco medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pela TV Globo para todo o país (exceto Minas Gerais e Rio Grande do Sul) e Premiere (pay-per-view).

São Paulo e Vasco se enfrentam em um duelo direto na parte intermediária da tabela do Brasileirão. Apenas dois pontos separam as equipes: o Tricolor soma 12 e ocupa a 13ª colocação, enquanto o Vasco aparece em 15º, com 10 pontos.

O time paulista atravessa um momento difícil na competição, com apenas duas vitórias em 11 rodadas e vem de duas derrotas. A mais recente foi para o Bahia, por 2 a 1, fora de casa.

O Cruz-Maltino também tenta reencontrar o caminho das vitórias após perder os dois últimos jogos. Na rodada anterior, o Vasco foi derrotado por 2 a 0 pelo Red Bull Bragantino, em São Januário.

São Paulo x Vasco -- Campeonato Brasileiro 2025