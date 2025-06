Onde vai passar Grêmio x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Grêmio e Corinthians medem forças na noite de hoje, às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Com campanhas parecidas, Grêmio e Corinthians chegam para o confronto com 15 pontos cada. O Alvinegro está em 11º lugar, uma posição acima do Tricolor, por conta dos critérios de desempate.

O Corinthians não vence há duas rodadas, e o Grêmio vem em recuperação. Os paulistas ficaram no empate sem gols com o Vitória na última rodada, enquanto os gaúchos venceram o Juventude.

Grêmio x Corinthians -- Campeonato Brasileiro 2025