No Bahia, Rodrigo Nestor projeta duelo contra o Bragantino pelas primeiras posições

Após a assistência que resultou no primeiro gol da vitória por 3 a 1 sobre o Náutico no último sábado, placar que classificou o Bahia para as quartas de final da Copa do Nordeste, o meia Rodrigo Nestor busca manter-se entre os titulares para o jogo contra o Bragantino, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bahia ocupa a sétima colocação com 18 pontos, enquanto o Bragantino está em terceiro, com 23. Nestor avalia o confronto em Bragança Paulista como um desafio para a equipe se aproximar da parte de cima da tabela antes da pausa para o Mundial de Clubes.

"Será um jogo difícil, evidente, mas confio demais na nossa equipe. Quanto mais perto da liderança e do G4 a gente conseguir fechar essa primeira parte do Brasileiro, melhor será. Isso fortalece a confiança de todos", afirmou o jogador, de 24 anos, que tem três assistências e dois gols pelo clube.

Em 2022, ainda pelo São Paulo, Nestor participou de uma vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino, com um gol e uma assistência. Ele relembrou o episódio ao projetar o próximo jogo.

"Claro que já faz alguns anos, mas é sempre bom lembrar de coisas positivas antes dos jogos. Foi um grande jogo, tive uma tarde feliz e espero que isso se repita, agora pelo Bahia, para buscar mais três pontos, que serão muito importantes para nos manter ainda mais perto do grupo de cima da tabela de classificação", comentou.

Rodrigo Nestor: números no Bahia

No elenco do Bahia desde janeiro, Nestor disputou 25 partidas, com média de 68 minutos em campo por jogo. Ele concorre por posição com Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly, Ademir e Michel Araújo.

A partida do Bahia contra o Bragantino será nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília).