'Prazo' dado por Neymar vence hoje: o que ainda trava renovação com Santos?

O tão falado dia 12 de junho chegou, mas a definição sobre o futuro de Neymar só deve ter um desfecho mais perto do final do mês, quando seu contrato com o clube se encerra.

'Dia D' para renovação? Ainda não...

Neymar afirmou e reforçou que só voltaria a tratar do assunto publicamente a partir deste dia 12. Ele estabeleceu tal data pela primeira vez no final de maio, após o amistoso contra o RB Leipzig, e voltou a citá-la anteontem, em tom bem-humorado, na chegada ao 5º leilão beneficente do seu instituto.

O prazo dado pelo próprio jogador tem como pano de fundo a última partida do Santos que ele teria até o fim do contrato. O Peixe visita o Fortaleza nesta quinta, pelo Brasileirão, antes da parada para durante a Copa do Mundo de Clubes. O calendário da equipe será retomado no dia 11 de julho, após o fim do atual vínculo do camisa 10.

Neymar foi expulso durante Santos x Botafogo, jogo do Brasileirão Imagem: GUILHERME DIONíZIO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Neymar, no entanto, virou baixa para o compromisso e só volta a jogar pelo time caso renove. O astro cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Botafogo ao fazer gol de mão e levar o segundo amarelo.

Apesar da indefinição, o Santos acredita que vai confirmar a permanência do craque nos últimos dias de junho. O clube dará duas semanas de férias ao elenco, entre os dias 13 e 26, e está confiante de que conseguirá anunciar a renovação depois da reapresentação.

Mas o que ainda trava o negócio?

Embora o "prazo" tenha chegado, o entorno do jogador não tem pressa para anunciar qual será o próximo passo. Neymar Pai trata o assunto com naturalidade a espera pela definição para a sequência da carreira do filho, adotando tranquilidade nas respostas ao se questionado a respeito.

Toda a janela é assim para Neymar. Não seria diferente agora

Neymar Pai

Neymar, Neymar Pai e Marcelo Teixeira Imagem: Reinaldo Campos/Santos FC

O Santos tem a sensação que esse "atraso" é uma questão de valorização de marca. Em termos de exposição, não haveria motivo para antecipar a renovação se ainda há tempo de contrato.

Neymar Pai diz que o filho "participa de toda janela". Sendo assim, cortar especulações para anunciar antecipadamente a renovação seria desvalorizar o ativo, no caso o jogador, de alguma forma.

O clube da Vila Belmiro crê que, se fosse para sair, ele já teria negociado com algum clube que disputará o Mundial. A janela especial para o torneio fechou na virada de terça para quarta. Agora, só uma proposta surpreendente de uma grande equipe da Europa mudaria o cenário atual.

Enquanto as conversas seguem, Neymar já avisou ao clube que quer se recondicionar fisicamente durante o restante do mês. Ele prometeu treinar durante a viagem que fará com a família para os Estados Unidos e é aguardado na reapresentação para o desfecho —que ambas as partes esperam ser positivo.