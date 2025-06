Neymar e o pai tentam criar realidade paralela, detona Casagrande

Neymar e o pai criam uma realidade paralela em que o jogador tem alternativa a não ser renovar o contrato com o Santos, afirmou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (12).

Segundo Casão, a postura da família Neymar nesse caso é risível.

Eu acho muita comédia isso, é um programa de humor essa discussão do Neymar, porque não tem outro time pro Neymar. De zero a 10, o Neymar deu sete [para a chance de renovar com o Santos]. Sete nada, é 10!

Se não for 10, não vai jogar em nenhum lugar, porque não tem nenhum time querendo contratar um cara que não entra em campo, que só se machuca, que não tem sido decisivo em jogo há quatro anos, gente.

Esses caras vivem em outra realidade ou querem formar outra realidade. O pai do Neymar, o Neymar e mais algumas pessoas, tanto da imprensa como anônimas, querem formar uma realidade que não existe -- um universo paralelo do Neymar.

Walter Casagrande

O colunista questionou qual clube hoje aceitaria pagar o pacote Neymar, com alto custo financeiro e muitas lesões.

Não estou discutindo o talento dele, é um jogador talentosíssimo, indiscutivelmente o melhor jogador da geração dele, mas faz quatro, cinco anos que não joga nada, está mais no Departamento Médico. Hoje, quem vai contratar o Neymar, gente? Fala pra mim.

Walter Casagrande

