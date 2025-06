Napoli anuncia a contratação de Kevin de Bruyne

O Napoli anunciou hoje a contratação do meio-campista Kevin de Bruyne, ex-Manchester City. O clube italiano assinou com o belga de 33 anos por dois anos, com opção de renovação por mais uma temporada.

"Kevin, é um orgulho tê-lo como um de nós", divulgou o Napoli, em anúncio nas redes sociais.

Kevin De Bruyne, após dez temporadas no Manchester City, vai se reencontrar com o seu compatriota, o atacante Romelu Lukaku.

"Bem-vindo, Kevin", publicou o presidente do clube, Aurelio de Laurentiis, em sua conta no X, acompanhando a mensagem com uma foto sua apertando a mão do meio-campista de 33 anos.

De Bruyne foi recebido com festa no Aeroporto Internacional de Roma nesta manhã. Logo depois, o jogador realizou exames médicos e assinou o contrato.

O meio-campista deixou o Manchester City de graça após o fim do seu contrato (no meio deste ano). Ele estava no time inglês desde agosto de 2015. Ao todo, foram 422 jogos, 108 gols e 168 assistências.