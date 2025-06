Mundial: Qual brasileiro tem chance de surpreender? Alicia e Milly debatem

Em participação no UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe discutiram se algum brasileiro pode chegar longe no Mundial de Clubes.

A competição tem início no próximo sábado (14), às 21h (de Brasília), quando Al Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA) fazem o jogo de abertura.

Milly: Palmeiras é o brasileiro que pode surpreender

Entre os brasileiros, quem tem mais chance é o Palmeiras, e com distanciamento para os demais, incluindo o Flamengo. Palmeiras é quem está levando o campeonato mais a sério.

É um grupo muito motivado, muito fechado, o Abel é muito sério e chega sem crise no horizonte, como o Flamengo. Fluminense e Botafogo não estão em uma temporada tão boa.

Milly Lacombe

Alicia: Além das quartas é muito difícil para os brasileiros

Palmeiras e Flamengo têm uma chance de chegar até as quartas, dependendo de como se classificarem dentro dos grupos e dos cruzamentos. Além disso é muito difícil.

Se a gente pensar no formato mais recente, os brasileiros não vencem desde 2012. O Corinthians foi o último brasileiro a conseguir derrotar um europeu. Os brasileiros começaram a cair antes, a nem chegar na final. O nosso caminho não é duro só pelos europeus.

Alicia Klein

