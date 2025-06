Mundial de Clubes: site divulga ranking com Palmeiras no top 15 e Fla melhor brasileiro

O site "The Athletic" montou um ranking de hierarquia dos 32 clubes que irão participar do Mundial de Clubes da Fifa. O torneio, que acontece nos Estados Unidos, tem início no próximo sábado.

Para elaborar o ranking, o site utilizou vários critérios. O "The Athletic" levou em consideração a força dos elencos, os reforços, os resultados mais recentes das equipes, as finanças, a popularidade (média de público e total de seguidores em redes sociais) e também os títulos continentais conquistados ao longo da história.

Baseado nesses critérios, o site colocou o Bayern de Munique no topo da lista. O Real Madrid aparece em segundo no ranking, seguido pelo Paris Saint-Germain. O top 10 é composto apenas por clubes da Europa.

O time brasileiro melhor colocado no ranking é o Flamengo, que está na décima segunda posição. O Palmeiras ocupa o décimo quinto lugar. O Botafogo, por sua vez, é o décimo nono. O Fluminense é o pior brasileiro na lista, ocupando a vigésima primeira posição.

O sul-americano mais bem colocado é o River Plate, em décimo primeiro. Os últimos três clubes do ranking são: Al-Ain, dos Emirados Árabes (30º); Ulsan, da Coreia do Sul (31º); e Auckland City, da Nova Zelândia (32º).

Veja o ranking do "The Athletic":

1) Bayern de Munique (Alemanha)

2) Real Madrid (Espanha)

3) PSG (França)

4) Manchester City (Inglaterra)

5) Inter de Milão (Itália)

6) Chelsea (Inglaterra)

7) Borussia Dortmund (Alemanha)

8) Atlético de Madrid (Espanha)

9) Juventus (Itália)

10) Benfica (Portugal)

11) River Plate (Argentina)

12) Flamengo (Brasil)

13) Porto (Portugal)

14) Al Hilal (Arábia Saudita)

15) Palmeiras (Brasil)

16) Boca Juniors (Argentina)

17) Al Ahly (Egito)

18) Monterrey (México)

19) Botafogo (Brasil)

20) Inter Miami (EUA)

21) Fluminense (Brasil)

22) RB Salzburg (Áustria)

23) Los Angeles FC (EUA)

24) Wydad Casablanca (Marrocos)

25) Pachuca (México)

26) Mamelodi Sundowns (África do Sul)

27) Seattle Sounders (EUA)

28) Urawa Red Diamonds (Japão)

29) Espérance Tunis (Tunísia)

30) Al-Ain (Emirados Árabes)

31) Ulsan (Coreia do Sul)

32) Auckland City (Nova Zelândia)