Melo e Matos param nas quartas de final no ATP 250 de Stuttgart

O mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos, cabeças de chave número 4 e atuais campeões, pararam nas quartas de final do ATP 250 de Stuttgart, primeiro torneio da dupla na gira de grama que segue até Wimbledon.

Em um jogo equilibrado, disputado nesta quinta-feira, o mexicano Santiago Gonzalez e o norte-americano Austin Krajicek marcaram 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, em 1h12min.

"Jogaram muito bem. Não deu para nós aqui. Tiveram uma porcentagem muito alta de primeiro saque, o que dificultou para a gente entrar nos pontos. Fizemos um bom jogo, mas acho que a chave foi essa. Acabou que não tivemos tanto ritmo para colocar um pouco mais de pressão. E eles quebraram em dois games, jogando melhor", explicou Melo.

Com quebras no último game de cada um dos sets, o mexicano e o norte-americano garantiram a vitória. Agora, Melo continua na Alemanha, onde, a partir de segunda-feira, joga o ATP 500 de Halle com o alemão Alexander Zverev.