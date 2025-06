Meia do Palmeiras destaca vaga antecipada no Brasileiro feminino e cita correções para o mata-mata

A equipe feminina do Palmeiras deu importante passo no último sábado ao vencerem o Real Brasília (DF), por 2 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O resultado garantiu à equipe comandada por Camilla Orlando a vaga antecipada nas quartas de final da competição.

A meio-campista Joselyn Espinales destacou a importância da classificação com antecedência e disse esperar um time diferente no mata-mata, corrigindo o que for necessário. A meio-campista de 25 anos disputou neste ano 13 jogos e tem sido peça importante na equipe palmeirense.

"Acredito que a classificação antecipada é muito importante porque nos ajuda a fortalecer a equipe e dar oportunidade para as meninas que não tenham somado muitos minutos, mas que serão muito importantes para as fases finais, já que precisaremos de todas", disse.

"Seremos uma equipe diferente, já que cada partida tem nos permitido corrigir e melhorar pontos que serão chave nas quartas de final", seguiu Espinales.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 24 pontos e ocupa a quarta posição na tabela. Nesta etapa, avançam ao mata-mata as oito melhores equipes nas 15 rodadas. Outros cinco clubes estão classificados: Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Ferroviária e Flamengo.

Os confrontos das quartas são disputados entre primeiro e oitavo colocado, segundo e sétimo, terceiro e sexto, quarto e quinto. Os detalhes do mata-mata serão definidos pela CBF após a definição de todos os classificados.

Além do Brasileirão, o Palmeiras também disputa paralelamente o Campeonato Paulista da categoria. No Estadual, as Palestrinas ainda estão invictas após três rodadas e estão em segundo lugar na tabela, com nove pontos, empatado com o Corinthians, que lidera pelo saldo de gols.