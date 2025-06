Mauricio Ruffy destaca 'arma' de Do Bronx para vencer Ilia Topuria

À medida que o aguardado duelo entre Charles 'do Bronx' e Ilia Topuria no UFC 317 se aproxima, as análises técnicas sobre o confronto ganham força nos bastidores do MMA. Em entrevista ao canal 'PVT', o lutador Mauricio Ruffy, representante da equipe 'Fighting Nerds', destacou os caminhos que podem ser decisivos para o brasileiro reconquistar o cinturão dos pesos-leves (70 kg) diante do invicto georgiano radicado na Espanha.

Na visão de Ruffy, a agressividade inicial de Charles pode ser o diferencial para surpreender o campeão. Ele acredita que é fundamental o ex-detentor do título manter sua característica ofensiva, evitando adotar uma postura passiva contra um oponente técnico e estrategista como Topuria.

"No começo da luta, o Charles é muito perigoso, e eu acho que ele não pode deixar de botar isso pra fora, no sentido de ficar pensando muito no que o Topuria vai trazer. O Topuria é um cara muito técnico, e um lutador técnico vai entrando na luta, vai sentindo a luta. Se o Charles quiser trocar técnica, não dá pra trocar técnica com o Topuria, o Charles não tem esse perfil", avaliou.

O representante da Fighting Nerds também ressaltou o temor que o jogo de solo de Oliveira costuma causar nos adversários. Para ele, esse aspecto pode limitar a estratégia do europeu, especialmente se o confronto se estender por vários rounds.

"Já vi vários caras ficarem mal com esse começo do Charles: aquele pisão na cara, joelhada voadora e aquela pressão. Os caras têm receio do chão dele. Tenho certeza que o Topuria tá dormindo e acordando pensando no jiu-jitsu do Charles. Se for uma luta mais prolongada e o Charles mantiver a intensidade, pode ser uma luta ruim pro Topuria e vermos ele ali muito cansado. Não consigo ver um favorito. Depende de como a luta vai desenrolar", completou.

Cinturão em jogo

O confronto entre Do Bronx e Topuria definirá o novo campeão da divisão até 70 kg. O título foi deixado vago por Islam Makhachev, que optou por subir de categoria. Esta será, inclusive, a estreia oficial do georgiano na divisão dos leves.

