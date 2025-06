Luisa Stefani é eliminada nas duplas em Queen's

Luisa Stefani encerrou a sua participação na chave de duplas do WTA 500 de Queen's, disputado em quadra de grama como preparação para Wimbledon. Nesta quinta-feira, a brasileira e a húngara Timea Babos caíram nas quartas de final do torneio.

A derrota aconteceu diante da chinesa Zhang Shuai e da australiana Ellen Perez. Luisa e Babos foram derrotadas em dois sets, com um duplo 7/6.

Tênis: mais resultados do dia

Ingrid Martins vence na Itália

Outros brasileiros tiveram em ação nos torneios no exterior. No WTA 125 de Grado (Itália), Ingrid Martins e a norte-americana Quinn Gleason avançaram com uma vitória sobre a venezuelana Andrea Gamiz e a holandesa Eva Vedder por 6/1 e 6/2.

Orlando Luz e Marcelo Zormann perdem

No Challenger de Lyon (França), os brasileiros Orlando Luz e Marcelo Zormann não avançaram. A eliminação ocorreu diante de Luca Sanchez (França) e Seita Watanabe (Japão) por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 10-8.

Carol Meligeni segue firme

Por fim, Carol Meligeni teve sucesso na chave de simples do ITF W755 de Ceska Lipa (República Tcheca).



A brasileira passou pela segunda rodada ao superar a eslovena Laura Svatikova, por 6/1 e 6/2.