Lucas Verthein e Beatriz Tavares vão à Europa disputar duas etapas da Copa do Mundo de remo

Os atletas olímpicos Lucas Verthein e Beatriz Tavares representarão o remo brasileiro na temporada 2025 da Copa do Mundo. A dupla, que faz sua estreia nesta sexta-feira na etapa de Varese (Itália), possui um novo compromisso no fim do mês, entre os dias 27 e 29, em Lucerna (Suíça). Ambos competem na categoria single skiff.

"Começo o ciclo com muitos sonhos e aspirações. Disputar estas etapas será muito importante para o meu desenvolvimento técnico e físico, já visando o Mundial de Xangai, em setembro. Nos próximos anos, quero defender o meu título panamericano em Lima 2027 e disputar os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028", diz Lucas, que esteve em Tóquio 2020 e Paris 2024.

As raias de Varese e Lucerna estão entre as mais tradicionais do planeta. A cidade italiana tem cerca de 80 mil habitantes e está localizada a 55km de Milão, tendo recebido os Mundiais sub-19 e sub-23 em 2022 e etapas da Copa do Mundo nos últimos dois anos.

Por sua vez, a cidade suíça realiza suas regatas no Lago Rotsee, de apenas 2,5km de comprimento e 250m de largura, medidas que, somadas à ausência de correnteza, tornam o local ideal para a prática de remo.

"Estou vivendo uma situação nova na minha carreira, que é iniciar um ciclo após ter disputado os Jogos Olímpicos. Participar da Copa do Mundo vai nortear o nosso trabalho, mostrar como estamos em relação aos outros países. Quero melhorar as minhas marcas, mas entendo que preciso ter calma neste começo, fazer tudo com bastante foco e de forma organizada", explica Beatriz Tavares.

Seguindo o planejamento desenvolvido pela Confederação Brasileira de Remo (CBR), Bia e Lucas permanecerão na Europa entre as duas competições e realizarão um training camp na Itália. Vale lembrar que, antes destas etapas da Copa do Mundo, os remadores brasileiros já haviam disputado um evento internacional na temporada: o Campeonato Sul-americano, em Assunção (Paraguai), onde mais uma vez se sagraram campeões continentais.

Remo paralímpico

Além da dupla olímpica, a delegação brasileira conta com nove atletas paralímpicos em Varese. O país vai competir em três provas: PR2 Double Skiff Misto, com Gessyca Guerra e Michel Pessanha; PR3 Double Skiff Misto, com Diana Barcelos e Jairo Klug; e PR3 Quatro Com Misto, reunindo Erík Lima, Gabriel Mendes, Marcela Teixeira, Alina Dumas e Jucelino Silva "Birigui" (timoneiro).