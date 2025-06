Por que Liverpool, Barça e Galo estão fora do Mundial mesmo bem no ranking?

Atlético-MG, Barcelona e Liverpool estão entre os mais bem colocados no ranking da Conmebol e da Uefa na Fifa, mas não tiveram o direito de disputar o Mundial de Clubes. O UOL explica o motivo.

O Atlético-MG é o terceiro melhor time no ranking da Conmebol na Fifa. O Galo só aparece atrás de Flamengo e Palmeiras, nesta ordem. O Liverpool é o oitavo, e o Barcelona o 12° no ranking da Uefa.

O trio foi restringido por causa dos seus "rivais". A Fifa permite que apenas dois clubes de um mesmo país disputem o Mundial — a exceção se aplica caso três ou mais equipes de uma mesma nação vençam edições consecutivas do torneio continental (Libertadores ou Champions, neste caso).

O Brasil tem quatro representantes. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo venceram as últimas quatro Libertadores, o que barrou o Atlético-MG de chegar ao Mundial via ranking — a Conmebol tem direito a quatro vagas pela Liberta e duas pelo ranking, que ficaram com River Plate e Boca Juniors.

A Uefa tem direito a 12 vagas no Mundial (quatro pela Champions e oito via ranking). Como o Real venceu a Liga dos Campeões duas vezes no período, a divisão ficou com três vagas via Champions e nove pelo ranking.

O Liverpool viu Chelsea e City conseguirem as vagas inglesas no Mundial. A dupla venceu a Champions nos últimos anos, e os Reds só poderiam chegar à Copa do Mundo de Clubes se repetissem o feito, o que não aconteceu. Como já havia dois times da Inglaterra no Mundial, o acesso via ranking foi pelos ares.

O caso do Barcelona é mais "dramático". O Real se classificou pela Champions, e o Atlético de Madrid, que está à frente do Barça no ranking, levou uma das vagas, fazendo com que os catalães, mesmo com colocação melhor que outros classificados, ficassem fora do torneio.

Não fosse pela limitação de clubes de um mesmo país no Mundial, Atlético-MG, Barcelona e Liverpool jogariam a competição que começa no próximo sábado, nos Estados Unidos.

Veja os rankings

* Times classificados ao Mundial

Conmebol

1 - Flamengo*

2 - Palmeiras*

3 - Atlético-MG

4 - River Plate*

5 - Fluminense*

6 - Boca Juniors*

7 - Athletico

8 - Olimpia

9 - Nacional (URU)

10 - São Paulo

...

22 - Botafogo*

Uefa

1 - Manchester City*

2 - Real Madrid*

3 - Bayern de Munique*

4 - PSG*

5 - Chelsea*

6 - Borussia Dortmund*

7 - Inter de Milão*

8 - Liverpool

9 - Porto*

10 - Atlético de Madrid*

11 - RB Leipzig

12 - Barcelona

13 - Benfica*

14 - Juventus*

...

18 - RB Salzburg*