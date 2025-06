Liderança e briga para sair do Z-4: Veja o que está em jogo na última rodada do Brasileirão antes do Mundial

Nesta quinta-feira acontece a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo de clubes. Dependendo dos resultados, poderá ocorrer uma troca na liderança ou até uma mudança na zona de rebaixamento da competição.

Por isso, a Gazeta Esportiva separou o que de principal pode mudar na classificação do Brasileirão com os resultados dos seis jogos desta quinta, veja abaixo:

Cruzeiro líder

O Cruzeiro é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, um a menos que o líder Flamengo. Como o Rubro-Negro está na Copa do Mundo de clubes e, assim, não jogará nesta rodada, em caso de empate da Raposa nesta quinta, o time de Leonardo Jardim assumirá a liderança da competição. Os mineiros visitam o Vitória no Barradão às 19h (de Brasília).

Bragantino líder (com tropeço do Cruzeiro)

Outra equipe que pode se tornar líder nesta rodada é o RB Bragantino. Caso o time de Bragança Paulista vença o Bahia em casa, a partir das 19h, e conte com um tropeço do Cruzeiro, o Massa Bruta será o novo líder do Brasileirão.

Outro cenário é Bragantino e Cruzeiro vencerem suas partidas, mas o Massa Bruta tirar os três gols de saldo que separam os times. Ambos possuem 23 pontos e o mesmo número de vitórias.

Bahia no G5

Adversário do Bragantino nesta quinta, o Bahia pode entrar no G-5 do Brasileirão em caso de vitória. Com 18 pontos, o Tricolor Baiano pode ir a 21 e ultrapassar o Fluminense, que tem 20 e não joga na rodada pois está nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de clubes.

Galo no G6

Se vencer o Internacional em casa a partir das 21h30, e o Bahia não vencer o Bragantino, o Atlético-MG entrará no G-6 do Brasileirão. Com 17 pontos, o Galo pode ir a 20 e ultrapassar o Botafogo, que tem 18 e é mais um time envolvido na Copa do Mundo de clubes.

Os mineiros também empatariam em pontos com o Fluminense, mas perderiam no critério do número de vitórias. Assim, precisa que o Bahia não vença para assumir a sexta posição.

Fortaleza e Santos duelam para sair do Z4, caso Vitória não vença

Na parte de baixo da tabela, haverá uma grande briga para sair do Z-4. Fortaleza e Santos, 17º e 18º colocados, respectivamente, podem deixar a zona da degola em caso de vitória. Porém, as equipes precisam que o Vitória, 16º, não ganhe do Cruzeiro em casa. Fortaleza e Santos jogam a partir das 19h30, na Arena Castelão.

Outros jogos

Nos outros dois confrontos da rodada, o Grêmio recebe o Corinthians em Porto Alegre a partir das 20h, enquanto o São Paulo enfrenta o Vasco no Morumbis, às 21h30.