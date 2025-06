Lateral do Vitória rompe ligamentos e faz cirurgia após lance assustador

O lateral-esquerdo Jamerson, do Vitória, passou por cirurgia na noite de hoje pouco depois de sofrer uma lesão assustadora durante o empate da equipe com o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no Barradão.

O que aconteceu

Jamerson teve uma fratura e rompeu ligamentos do tornozelo direito. O atleta se lesionou após levar uma entrada dura de Eduardo, do Cruzeiro, ainda no primeiro tempo do jogo. Ele ficou com parte da perna torta, e o adversário foi expulso.

O jogador foi encaminhado ao Hospital São Rafael, em Salvador, após deixar o estádio de ambulância. Ele passou por exames, que constataram as lesões.

O Vitória não divulgou o prazo para recuperação de Jamerson. O clube desejou força ao atleta.

O lateral-esquerdo Jamerson sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O atleta está passando por cirurgia neste momento no Hospital São Rafael. Desejamos forças e uma breve recuperação para nosso atleta. Voltaremos mais fortes, Jamerson! Vitória

Jamerson está emprestado pelo Coritiba ao Vitória. O jogador tem 25 jogos disputados pela equipe baiana na temporada e tem sido titular desde a sua chegada a Salvador.