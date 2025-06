Juiz estende ordem de restrição e obriga BJ Penn a sair da casa que dividia com a mãe

A triste história que coloca frente a frente BJ Penn e sua mãe, Lorraine Shin, em uma batalha judicial ganhou um novo capítulo nesta semana. Depois de acatar um pedido de ordem de restrição aberto pela própria mãe do ex-lutador, o juiz Jeffrey Ng - responsável pelo caso - aprovou uma nova versão da medida protetiva, estendendo a mesma e obrigando que o Hall da Fama do UFC deixe a casa que compartilhava com sua genitora imediatamente.

Agora, o ex-campeão peso-leve (70 kg) e meio-médio (77 kg) do Ultimate terá que manter, pelo menos, 30 metros de distância de qualquer lugar em que Lorraine Shin esteja, incluindo a residência e o trabalho da requerente, até o dia 23 de novembro, de acordo com o site 'MMA Fighting', que teve acesso aos documentos do processo. Caso o caminho dos dois se cruze involuntariamente, BJ Penn deve deixar o local imediatamente.

Caso descumpra a ordem do Tribunal, BJ Penn pode ter que responder judicialmente por contravenção podendo, inclusive, receber uma pena de até um ano de prisão e uma multa de mil dólares (R$ 5,7 mil). A próxima audiência entre o ex-lutador, de 46 anos, e a Justiça está prevista para 24 de junho.

Entenda o caso

Lorraine Shin, mãe do ex-campeão do UFC BJ Penn, entrou com um pedido de ordem de restrição contra o filho, alegando sofrer "abuso psicológico extremo". A solicitação foi feita em meio a um período turbulento na vida do ex-lutador, que foi preso em maio, no Havaí, após um incidente doméstico envolvendo contato físico ofensivo contra um familiar. Detido em casa, o havaiano foi liberado após o pagamento de uma fiança.

Lorraine afirma que o filho tem apresentado comportamento paranoico e agressivo nos últimos meses - chegando a alegar que ela seria uma impostora que matou sua verdadeira mãe para assumir sua identidade. Paralelamente, o ex-campeão vem publicando vídeos nas redes sociais em que acusa familiares e figuras públicas de serem impostores enviados por agentes do governo com o objetivo de tomar controle de sua herança.

