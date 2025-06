Jô, ex-Corinthians, é novamente preso por dívida de pensão alimentícia

Nesta quinta-feira, o atacante Jô, revelado pelo Corinthians, foi preso no Aeroporto de Guarulhos por atraso no pagamento de pensão alimentícia. No ano passado, o jogador foi detido duas vezes pelo mesmo motivo.

De acordo com o advogado de Jô, Guilherme Motai, a prisão se refere à ação movida pela influenciadora digital Maiara Quiderolly, mãe de um dos oito filhos do atacante. A informação é do jornal Metrópoles.

"Tínhamos ciência do mandado de prisão em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Esse não pagamento decorre de uma situação financeira que é irreal. Não condiz com a realidade do ex-jogador. Ele não foge da sua responsabilidade, porém essa responsabilidade tem que ser adequada à sua realidade", disse o advogado, em entrevista ao Metrópoles.

Enquanto o processo contra Jô tramitava, Maiara Quiderolly se pronunciou sobre a possível prisão do atacante.

"O digníssimo genitor do João falando que, caso seja preso novamente, o filho vai ficar constrangido. A pergunta é: qual filho vai ficar constrangido? Para ficar constrangido, tem que considerar como pai. Você fez tantos e nem um é capaz de te considerar como pai, porque você não é digno", disse em suas redes sociais.

Após Jô ser detido, a influenciadora Maiara Quiderolly não se pronunciou.

Outras prisões de Jô

Enquanto esteve no Itabirito-MG, Jô foi preso no meio de um treinamento, em dezembro de 2024. Na época, o atacante declarou que houve um "erro sistêmico" e foi solto após um dia.

Em maio de 2024, atuando pelo Amazonas, Jô foi detido em Campinas antes do duelo contra a Ponte Preta, pela Série B. O atacante chegou a um acordo com Samia Luedy, mãe do filho em questão, e foi solto no dia seguinte.